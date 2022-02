Porsche te koop voor zo’n 80 miljard euro

En helemaal mooi, voor die 80 miljard euro krijg je niet 1 Porsche, maar een heleboel Porsches!

Porsches zijn dure auto’s, dat is gewoon zo. Als ze nieuw zijn betaal je er al een klein fortuin voor en voor sommige oude Porsches betaal je nog veel meer. Zeker als het een speciale auto is, zoals de 917 waar Steve McQueen in reed tijdens de opnamen van de film ‘Le Mans’. Daar werd 14.080.000 voor betaald en is daarmee tot nu toe de duurste Porsche ooit.

Maar die 14 miljoen en een beetje komt nog niet eens in de richting van de 80 miljard waar in de kop over gesproken wordt. Hoe zit dat dan? Welke Porsche kost nou bijna het complete vermogen van een man als Bill Gates?

Nou simpel. Het hele bedrijf natuurlijk!

VW wil Porsche naar de beurs brengen

Sinds een jaar of 10 is Porsche officieel onderdeel van de Volkswagen Groep, samen met merken als Bentley, Seat, Audi en -jawel- Volkswagen. Dat bedrijf is natuurlijk als geheel al beursgenoteerd, maar volgens de opperbazen van VW kan er natuurlijk altijd nog meer geld verdiend worden.

Dat is mogelijk met het zelfstandig naar de beurs brengen van het zeer winstgevende Porsche. Daarmee komt er namelijk een bedrag vrij van zo’n 65 tot 80 miljard euro. Dat is de totale waarde van de aandelen van het mooiste automerk ter wereld.

Beursgang nog niet helemaal goedgekeurd

Zoals met alles waar veel geld mee gemoeid is, wordt ook bij de eventuele zelfstandige beursgang van Porsche niet over 1 nacht ijs gegaan. Met andere woorden, de plannen zijn dan wel vergevorderd, een akkoord is er nog niet. Althans, dat zegt het geweldige blad Quote op de site en zij kunnen het weten.

Voorlopig moet eerst grootaandeelhouder Porsche SE akkoord gaan voordat de deal rondgemaakt kan worden, maar uit de verhalen van ‘hen die het kunnen weten’ lijkt dit allemaal in kannen en kruiken te gaan komen.

Porsche doet goede zaken

De kopers van de aandelen Porsche investeren overigens in een prima lopend bedrijf. De laatst bekende cijfers van het concern zijn die van 2020 en ondanks alle corona-ellende kwam de omzet toch uit op 28,7 miljard euro. Netjes en geen toevalstreffer, want Porsches verkopen als warme broodjes. En terecht natuurlijk.

Mocht je nu dan denken dat het bij de Volkswagen Groep zonder Porsche in de gelederen nu armoede wordt, dan zit je mis. Dat bedrijf deed het namelijk echt heel erg goed. In het eerste half jaar van 2021 zette dat bedrijf €129,7 miljard om en er werd €11 miljard operationele winst geboekt.

Die kunnen dus prima zonder Porsche!