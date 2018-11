Ziggo behoudt uitzendrechten Formule 1, breidt uit met F1 TV Pro

Goed nieuws voor zij die graag Nederlandstalige Formule 1 kijken.

Max Verstappen is dit weekend misschien beroofd van zijn zesde zege, Ziggo heeft een nieuwe overwinning achter zijn naam kunnen zetten. De aanbieder van televisie, internet en telefonie heeft vanavond tijdens het programma Peptalk, waarin Max Verstappen aanwezig was, aangekondigd dat het ook de komende drie jaar Formule 1 uit blijft zenden.

Dit betekent dat klanten van Ziggo onze Max Verstappen tot en met 2021 op het Sport-kanaal zullen kunnen blijven bekijken. Ziggo Sport heeft opnieuw de rechten verworven van de Formule 1 en zet voor de komende jaren in op nog meer uitzendingen. Op het standaard Sport-kanaal zullen voortaan ook de vrije trainingen, evenals de kwalificatiesessies worden uitgezonden.

Helemaal komt het bericht niet uit de lucht vallen. Immers, het vorig jaar opgerichte VodafoneZiggo is voor 50 procent in handen van Liberty Global, een tak van de huidige eigenaren van de Formule 1: Liberty Media. Deze link is netjes in het voordeel van Ziggo gedraaid, want de nieuwe streamingdienst die onder het Amerikaanse mediabedrijf tot stand is gekomen zal ook de uitgebreide versie, F1 TV Pro, naar Nederland brengen. Wie Ziggo Sport Totaal behoudt, zal de komende drie jaar ook de boardradio’s en onboard-beelden kunnen beluisteren en bekijken. Daarnaast moet er ook in de archieven gedoken kunnen worden.