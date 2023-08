Lezersvraag: Wat maakt een auto voor jou ‘premium’?

Het is een beetje een vaag begrip, dat premium. Maar wat maakt voor jou nou dat een auto dat predikaat verdient?

Het is een begrip dat je hel vaak voorbij hoort komen, maar waar niet echt een label op te plakken is; premium. Autofabrikanten adverteren er in de regel ook niet mee, zelfs al zijn ze een merk wat wel onder die badge gepositioneerd wordt.

BMW, Audi, Mercedes zijn toch wel de bekendste merken die door de berijders en fanboys als premium worden bestempeld. Snappen we wel, want duur, veelal goede kwaliteit en duur. Of hadden we dat laatste al gezegd?

Tuurlijk, Porsche, Rolls-Royce, Bentley en Range-Rovers zijn ook premium, maar komt dat bij hen door de geschiedenis, het prijskaartje, of zijn ze echt beter dan de rest? Da’s namelijk nog maar de vraag…

Wat maakt een auto voor jou premium?

Persoonlijk ben ik wel zo’n lemming die met zijn vriendjes mee het ravijn inhuppelt als het op premium auto’s aankomt. Ik rij liever in een BMW dan in een Opel. Of liever in een Saab -ook rete-premium natuurlijk- dan in een Renault. Tja. Het voelt gewoon fijn om beter te zijn dan de buurman in zijn Dacia. Is toch zo? ;-)

Audi is dan weer een ander verhaal. Ik heb nog meegemaakt dat Audi’s gewoon Volkswagens waren met een iets luxer interieur en een iets andere koets, dus voor mij zullen die auto’s nooit priemijum -ik dacht, ik schrijf het eens anders- worden. Huh? Audi’s zijn nog steeds VW’s met allen een wat luxer interieur? Ok. Ik rust mijn zaak…

Maar wat vind jij nou? Wat maakt een auto nou premium? Waarom verdient een Skoda die net zo goed is als een vergelijkbare BMW nou niet dat denkbeeldige label? Of waarom wel, in jouw ogen?

Laat het weten, misschien kunnen we dan eindelijk eens een definitie aan dit begrip plakken. Het zou tijd worden!