Lezersvraag: welke auto zou jij kopen van je geboortejaar?

Een fraaie klassieker, een aantrekkelijke youngtimer of een auto die nog vers in het geheugen ligt. Het is maar net hoe oud je bent.

Niet alleen wijnliefhebbers gebruiken de woorden “dat was een goed jaar!”. Ook op autogebied zijn er fantastische jaren geweest. Zo denken sommigen bij 1967 aan de Ford Mustang. 1987 staat gelijk aan de Ferrari F40 en 2002 was het jaar van de Enzo.

In deze lezersvraag zoomen we in op je geboortejaar. Met een ongelimiteerd budget mag je een auto uitkiezen. De enige voorwaarde is dat de auto matcht met je geboortejaar. Uw auteur trapt uiteraard af. Over enkele maanden hoop ik mijn 25th Anniversary te vieren. Mijn keuze is gevallen op de Ferrari F355. Een supercar met een fenomenale soundtrack en een V8 gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Audi RS2 Avant was een goede tweede. En wat te denken van de Alfa Romeo 145. Een hatchback die zeker niet naar ieders smaak was, maar ik stiekem altijd wel een stoer ding heb gevonden.

Wellicht is je geheugen wat betreft auto’s uit je geboortejaar niet optimaal. Gelukkig hebben we daar Wikipedia voor. Gebruik DEZE link om een lijstje te krijgen met auto’s uit je jaar. Verander in de URL het getal naar je geboortejaar en kies een auto uit. Let wel: de kans is dat het lijstje van je jaar niet compleet is en dat er dus auto’s missen.