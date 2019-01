Het is officieel, de Cullinan is een foute bak voor rappers

Waar is die goede oude tijd van MTV Cribs gebleven.

Vroeger uit school naar MTV kijken. Dat waren nog eens tijden. Programma’s als Pimp my Ride met Xzibit, Punk’d met een Ashton Kutcher die nog geen baard in zijn keel had, Jackass en natuurlijk Cribs. Als Rolls-Royce circa 15 jaar geleden met de Cullinan was gekomen, dan was deze SUV sowieso onderdeel geworden van het laatstgenoemde programma.

De tijd van Cribs ligt achter ons. De smaak van rappers zal echter nooit veranderen. Deze rode Rolls-Royce Cullinan is daar het perfecte voorbeeld van. De SUV is gekocht door Radric Davis, beter bekend als rapper Gucci Mane. Hij kocht de Rolls voor zijn vrouw Keyshia Ka’oir Davis. Het was haar verjaardagscadeautje. De rode Rolls valt extra op door zijn flinke Forgiato’s. Hoe kun je ook zonder als zelf respecterende rappert.

Het rode thema gaat door in het interieur, in combinatie met witte stoelen. De Cullinan is met 415.225 euro op dit moment de duurste SUV die je nieuw in Nederland kunt kopen. Uiteraard is de Britse SUV tevens in de VS aan de prijs. Mane hoeft zich geen zorgen te maken om zulke bedragen, de artiest zit voldoende in de slappe was. Hij zal ongetwijfeld ook zelf af en toe een rondje boeken in de Rolls.