Hier vestigt Fisker het Europese hoofdkwartier - Autoblog.nl

Met deze strategie is Fisker van plan om met de Ocean Europa te gaan veroveren.

Henrik Fisker is terug. Dit keer moet zijn plan met Fisker wel gaan slagen, in plaats van het fiasco zijn voormalige autobedrijf. Zo introduceerde het nieuwe merk eerder de Ocean. Een elektrische SUV met een actieradius van 482 kilometer. Kijk, dat is serieus interessant.

De Fisker Ocean moet ook hier in Europa verkocht gaan worden. De eerste stap op Europese bodem is nu gezet met de aankondiging van een hoofdkwartier. De Duitse stad München is uitgekozen als de plek waar het Europese hoofdkantoor van Fisker moet gaan komen. In het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen.

Fisker is niet zoals Tesla van plan een Europese fabriek te gaan bouwen. In plaats daarvan gaat het automerk samenwerken met het Canadese Magna International. Magna heeft een assemblagefabriek in Graz, Oostenrijk waar de Fisker Ocean voor Europa gerealiseerd moet gaan worden. Dit project is nog allemaal ver weg. Pas eind 2022 zal de assemblage van de elektrische SUV in Graz gaan plaatsvinden.

Nu hebben we het wel over Henrik Fisker. De man die met de Karma in 2012 een indrukwekkende auto wist af te leveren, maar het merk ging kort daarna op de fles. Het automerk werd met Fisker Automotive nieuw leven ingeblazen, maar daar heeft Henrik zelf niets van doen. Met zijn nieuwe bedrijf Fisker Inc. is hij vastberaden om een comeback te maken op de automarkt. En dat de Fisker Ocean als eerste model, die dus ook naar Europa komt.