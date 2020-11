Faillissement Spyker dan nu écht aangevraagd - Autoblog.nl

Wederom is er voor Spyker faillissement aangevraagd. Het gaat lekker met de Nederlandse sportwagen-‘bouwer’. Toch wil Victor nog wel betalen.

Het veelgeplaagde Spyker is vaker in het nieuws vanwege faillissementen en wanbetalingen, dan met nieuwe sportwagens. Het merk met negen levens lijkt nu eindelijk zijn lot tegemoet te zien.

Spyker Faillissement

Het faillissement komt absoluut niet als een verrassing. De curator heeft namelijk meerdere malen uitstel verleend. Dat werd door Victor Muller aangevraagd. Volgens de curator heeft Muller ‘vele toezeggingen’ gedaan, maar is de flamboyante topman zijn beloftes niet nagekomen. Het gaat om een relatief bescheiden bedrag van 52.000 euro.

Volgens Muller maakt het geen verschil voor het voortbestaan van Spyker. Het gaat in dit geval om Spyker NV, dat volgens Muller een ‘lege huls’ is. De sportwagenfabrikant opereert nu vanuit de naam ‘Spyker Ltd’.

Faillissement Spyker Events

De curator (Van Andel) is dezelfde curator die het faillissement van een ander Spyker-bedrijf afhandelt: Spyker Events. Daarbij word er schade geclaimd bij het moederbedrijf (Spyker NV). Ondanks een betalingsafspraak tussen de curator en Muller, is er geen enkele betaling gedaan. Dat is een terugkerend thema in de Spyker-soap.

(Niet) schimmig

De curator werd telkens beloofd dat er een betaling gedaan zou worden.In Augustus leek het erop dat er absoluut geen schimmige Russische investeerders waren die veel Roebels in Spyker wilden pompen. Het was sowieso de bedoeling dat Spyker weer helemaal terug zou komen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Ook zijn er nog geen auto’s gebouwd sinds die tijd. En potjandrie, wéér werd er niet betaald.

Faillissement Spyker dan eindelijk aangevraagd?

De curator heeft vorige maand nog gedreigd met een faillissementsaanvraag. Wederom werd dat uitgesteld door dat Muller toezeggingen heeft gedaan. Deze afspraak is (heel verrassend) wederom niet nagekomen. Dat is voor de curator voldoende reden om de aanvraag door te zetten. De maat is nu vol. Echter, Muller is voornemens om het bedrag te gaan betalen, maar dat hij afhankelijk is van een andere transactie.

Bron: RTL Nieuws.

Met dank aan Noud voor de tip!

Meer lezen? Dit zijn alle hoogtepunten uit de Spyker historie!