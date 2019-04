Kulutus! Deze autosleutel kost een half miljoen euro

Het moet niet gekker worden.

Ah, de superrijken hebben sindskort weer een nieuw product waarop ze hun fortuin stuk kunnen meppen. Gruwelijk welvarende autoliefhebbers krijgen dankzij het Finse Awain namelijk de mogelijkheid hun doodsaaie OEM-troep bij het schroot te werpen en deze te vervangen door een juweel dat blijkbaar ook dienst doet als sleutel.

De zogenaamde Awain Key, die in drie verschillende varianten gekocht kan worden, is een nieuwe speler op de markt van custom autosleutels. Het bedrijf is opgericht door oud-journalist Jalmari Mattila, die het naar eigen zeggen tijdens rijtesten opviel dat luxe autofabrikanten en supercarmakers weinig oog hebben voor hun autosleutels. Het stelde hem teleur dat het hoogwaardige niveau van dergelijke auto’s niet in ieder detail (lees: de sleutels) terugkeerde. Hierom sloeg Mattila de handen ineen met twee landgenoten, een ontwerper en een horlogemaker, en samen vormden zij Awain.

Hoewel het op zich als een logisch initiatief klinkt om bijzondere auto’s een waardige sleutel mee te geven, is Awain tijdens zijn missie duidelijk ergens van het pad geraakt. Prijzen van zijn producten beginnen namelijk bij 49.000 euro voor de Quantum. Dit model heeft in totaal 354 diamanten. De prijs van de Serenity, die belegd is met liefst 1.250 diamanten, kost tenminste 89.000 euro. De duurste van het stel steekt met kop en schouder boven de rest uit: de Phantom kost exact 500.000 euro en heeft in totaal 34,5 karaat aan diamanten.

Ieder van de sleutels wordt gemaakt in een gelimiteerde oplage. Het kost de vaardige werknemers van Awain, afhankelijk van de wensen van de klant, ongeveer 100 tot 300 uur een exemplaar te voltooien. Dat de klant bij Awain koning is, dat spreekt overigens voor zich. Ieder aspect van de sleutel kan door de klant worden bepaald. Het is de Rolls-Royce onder de sleutels, zo u wilt.

Awain heeft er tenslotte voor gezorgd dat zijn sleutels werken bij de belangrijkste automerken voor hun klanten. Volgens Awain werken de sleutels op auto’s van Aston Martin, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, McLaren, Porsche en Rolls-Royce. Voor wie Koenigsegg in dit rijtje mist: de Zweden hebben hun eigen speciale sleutels.