Nederlanders vinden de Volkswagen Polo R-Line oké

Staat goed op de oprit buurman!

De nieuwe Polo is een prima karretje. Wel leuk aankleden, want het blijft natuurlijk een Polo. In de basis heeft de Volkswagen de uitstraling van een dertien in een dozijn-auto. Probeer jij maar eens een Polo Trendline te configureren op de Volkswagen site. Je bent in slaap gevallen voordat de configuratie klaar is.

De vorige generatie Polo had een lekker smoeltje als R-line. De nieuwe doet het nog een stukje beter. Het pakket bestaat uit andere bumpers, grille, dakspoilert en tegen een meerprijs scoor je nog een fraai setje lichtmetalen ook. Het uiterlijk van een dikke GTI, met onder de kap een 1.0 TSI met 95 pk. 0-100 in 10,8 seconden en een top van 187 km/u! Het ziet er goed uit, maar je kunt je ramen beter laten tinten om schaamte bij het stoplicht te voorkomen.

Volkswagen laat weten dat Nederlanders het R-Line pakket massaal aanvinken voor die extra looks. In combinatie met een iPhone X en een snelle planga ben je helemaal het mannetje (of vrouwtje) op Instagram. Het R-Line pakket is sinds kort leverbaar en al meer dan 1.000 Polo-rijders hebben de optie aangevinkt.