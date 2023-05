Nieuwe Range Rover Sport SV is hier met 635 pk

Moet genoeg zijn toch? De nieuwe, toch wel dikke, Range Rover Sport SV komt met lekker veel pk’s.

Meer! We willen altijd meer vermogen. In geld, maar ook het aantal pk’s in auto’s. Die opmars lijkt door te zetten, ook bij de Range Rover Sport SV. Deze komt namelijk met aardig wat powerrr. Daar stond dit model (de SVR zoals hij eerder genoemd werd), dat een tikkeltje ordinair was, sowieso al voor. Nu is het doek van het nieuwe model afgetrokken.

Nieuwe Range Rover Sport SV

Echt klassiek is de SVR niet te noemen. De auto is populair bij voetballers, YouTubers en drugsbaronnen. Beetje negatief ja, maar de waarheid is hard. Misschien komt daar nu verandering in. Het is een potente SUV en als je wat kinderen hebt (en/of honden) en toch veel vermogen zou willen, dan is het de ideale wagen. Het oude model leek of dat de auto volbehangen is met aftermarket-zooi. De opvolger van de SVR presenteren wij je nu.

De auto is nog steeds dik, maar wel wat ingetogener. Althans, op de foto’s. Wij zijn benieuwd hoe hij er in het echt, op de straat, uit ziet. Het is en blijft een indrukkende verschijning als dit ding in je achteruitkijkspiegel verschijnt.

De ‘R’ is in de naamaanduiding verdwenen, net zoals het oude design. Land Rover praat tegenwoordig graag veel over ‘reductief ontwerp’ als een fundamenteel verschilpunt, maar niemand zou een auto met vierdubbele uitlaatpijpen van koolstofvezel kunnen beschuldigen verlegen en teruggetrokken te zijn. Toch is het uiterlijk van zijn voorganger met bodykit duidelijk vervangen door iets meer samenhangends. Iets subtieler, maar niet heel veel.

Het is een snelle SUV, laat dat duidelijk zijn. Daar hoort een lage rijhoogte ook bij. Het nieuwe model rijdt 10 mm lager dan standaard, maar kan tot wel 25 mm zinken, afhankelijk van de rijmodus waarin je de auto zet. Bovendien heeft Land Rover (optioneel) de wielkasten gevuld met 23-inch koolstofvezelwielen – geclaimd als een wereldprimeur- en wikkelde ze in gigantische 285 (voor) en 305 (achter) all-season banden. Lekker maatje!

Het interieur is modern en de cockpit in het geheel is strakker getrokken. Natuurlijk met alle voorzieningen die een bestuurder vandaag de dag zou willen hebben. Denk aan een groot beeldscherm (13.1 inch), voice controls en rijhulpsystemen.

Power

Dat zit wel goed. Er zit nu een door BMW geleverde 4,4-liter V8 met dubbele turbocompressor en achttrapsautomaat in. Het nieuwe model komt met een vermogen van 635 pk, een upgrade dus van 60 pk in vergelijking met het oude model.

Sprintje trekken met de Range Rover Sport SV? Dat kan. Binnen 3,6 seconden zit je op de honderd kilometer per uur. Met zo’n bakbeest indrukwekkend te noemen. Tegelijkertijd betekent de mild-hybridstatus van de nieuwe motor dat de gecombineerde emissies met ongeveer 15 procent zijn gedaald. Altijd handig om te vertellen op verjaardagen als mensen met een schuin oog naar je auto kijken. Je denk namelijk zeker wel aan het milieu!

Exclusief voor trouwe klanten

De nieuwe Range Rover Sport SV zomaar bestellen is er niet bij. In eerste instantie komt het model verkrijgbaar voor trouwe klanten, op uitnodiging van Range Rover. Ze beginnen een beetje op Ferrari en Porsche te lijken, daar bij Jaguar Land Rover.

Pas na het eerste jaar van productie mogen niet trouwe klanten ook een order plaatsen voor de SV. Prijzen en beschikbaarheid worden in een later stadium bekendgemaakt.