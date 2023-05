Toto Wolff: Regels aanpassen om Red Bull langzamer te maken

Maar hela hola, da’s niet het enige dat Toto Wolff wil om Red Bull langzamer te maken. Hij steekt ook de hand in eigen boezem. Rustig maar…

Dat er dit jaar geen maat staat op Red Bull moge duidelijk zijn. Niet alleen werd iedere race dit seizoen gewonnen door een van de Bulls, ze deden dat ook met overmacht. Met afgelopen weekend in Baku als hoogte-, dan wel dieptepunt. Het is maar van welke kant je het bekijkt.

Red Bull was zó veel sneller dan de rest, dat ze zelfs met half gas nog een seconde per rondje weg leken te lopen. En dat is voor de sport niet goed. Zeggen wij niet alleen, maar ook Toto Wolff is die mening toegedaan. Dus moet er wat hem betreft iets veranderen.

Wolff: Regels aanpassen of harder werken

Natuurlijk klinkt het een beetje hypocriet uit de mond van de man die jarenlang het meest dominante team ooit onder zijn hoede had, maar hij heeft wel een punt. Het zou leuker zijn als de auto’s wat gelijkwaardiger zouden zijn.

Dus moet er iets gebeuren. Een ervan is volgens Wolff de regels veranderen. Dat Red Bull slachtoffer wordt van hun eigen succes, zeg maar. Is een manier, maar Wolff is eerlijk en realistisch genoeg om te zeggen dat hij dat liever niet wil.

Dan is de volgende optie om zelf een tandje bij te zetten en harder te werken. Dat houdt volgens Toto in dat ze sneller moeten ontwikkelen en vooral slimmer moeten worden dan Red Bull. En dat klinkt niet alleen eerlijker, maar ook best logisch.

Alleen moet de rest van het veld wel extreem hard aan de bak, want ze zijn allemaal zo veel langzamer dan Max en Checo, dat los je niet in een maandje op.

Aan de bak dus Toto. En alle anderen. Doe je best!