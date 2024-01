Mercedes EQG krijgt coole gimmick die je niet mag gebruiken

De gimmick is trouwens niet dat de Mercedes EQG eruit komt te zien als de Ener-G-Force, al zouden we dat best gaaf vinden.

Mercedes gaat de G-Klasse van een revolutie voorzien. Wanneer we dat horen, denken we gelijk aan de Ener-G-Force. Deze concept uit 2012 illustreerde hoe Mercedes de G-Klasse van de toekomst ziet. De hoekige lijnen van de W463 maken plaats voor een aardig ronde carrosserie, veel meer SUV-achtige proporties en eigenlijk een design wat over het algemeen de styling van de G-Klasse vertaalt naar iets moderners.

EQG

Vrees niet, Mercedes gaat niet alsnog een trucje flikken als de Ener-G-Force, ondergetekende moest er gewoon even aan denken. We weten namelijk allemaal hoe het ging: de W463 werd opgevolgd door een auto die qua uiterlijk vrijwel identiek was, maar technisch enorm verbeterd is. Die zeecontainer-looks zijn gewoon te heilig voor Mercedes. Onderstaande EQG Concept is een indicatie van wat je kan verwachten van ‘de nieuwe G-Klasse’, wij verwachten zelfs iets minder toeters en bellen.

Elektrische revolutie

De revolutie gaat plaatsvinden onderhuids: er komt een elektrische G-Klasse, een EQG. Andere merken zoals Ford en GM lieten al zien dat offroad-iconen heruitvinden met een elektrische versie best mogelijk is, dus Mercedes kan het ook. We weten nog niet enorm veel van de EQG, behalve dus dat ‘ie waarschijnlijk in 2024 onthuld wordt en dus grotendeels eruit gaat zien als de huidige versie. Technisch heeft Mercedes één dingetje onthuld, wat ze in een nieuwe video even op een leuke manier voordoen.

G-Turn

Mercedes noemt het G-Turn. Het merk is niet de eerste die experimenteert met ‘om je as kunnen draaien’, wat dankzij vier onafhankelijke elektromotoren mogelijk is. Het doet denken aan Rivian’s ‘Tank Turn’, wat trouwens niet op de Rivian R1S en R1T te vinden is. Rivian vond dat hier te wild mee doen, zoals in hun eigen video, te veel schade aanbrengt aan de ondergrond. Mercedes ziet dat kennelijk anders.

Niet op openbare weg

Mercedes stelt de gimmick van de EQG voor middels een geinige video op The Strip in Las Vegas. Wel met een duidelijke disclaimer: doe dit niet na op de openbare weg. G-Turn mag alleen op eigen terrein. Of op een circuit, of zo. Ook wel logisch, het heeft wat weg van donuts draaien wat ook zijn risico’s meebrengt. Een echte gimmick, dus.