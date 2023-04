Lichte sportwagen met middenmotor: AB Advies

Als je financiën in het achterhoofd houdt, wat is dan de beste keuze voor een lichte sportwagen met middenmotor.

Dames en heren, welkom bij de gefacelifte versie van het Autoblog Advies! We hebben de rubriek aangepakt. De rubriek is namelijk alweer 8 jaar oud en de aanleiding dat ondergetekende bij Autoblog mocht werken.

Het idee destijds was om echte Autobloglezers te informeren over de mogelijkheden met het budget dat ze hadden. En hoe leuk het voor ons ook is om een Alfa Romeo er met de haren bij te slepen, was de informatie vrij beknopt. Gelukkig hebben we veel aankoopadviezen waarna we kunnen verwijzen.

Lichte sportwagen met middenmotor

We krijgen al 7 jaar lang meer adviesaanvragen dan dat we kunnen verwerken, echt ongelooflijk. Omdat de adviezen voor echte lezers zijn, wilden we daar iets specifieker op in gaan. Met name als het gaat om de kosten van de auto’s. Dat is toch wel een belangrijk aspect. De focus leggen we iets minder op ‘zoveel mogelijk pk’s voor zo min mogelijk euro’s’ en proberen we juist jullie iets meer te informeren over de kosten. We weten allemaal dat een Toyota Prius van 10.000 euro goedkoper is om te rijden dan een Mercedes-Benz CL500 van 10.000 euro. Maar hoeveel scheelt het eigenlijk? En welke potentiële kosten liggen op de loer?

In dit geval gaan we op zoek naar een lichte sportwagen met middenmotor. Gewoon omdat onze hoofdredacteur met het idee kwam. En niet zozeer een cabrio, maar een échte sportwagen. In dit geval met een middenmotor én achterwielaandrijving. Wat kost zo’n auto eigenlijk nu als je er eentje koopt en er mee rijdt? Een auto waarbij je weinig kwijt wil zijn als ‘ie stilstaat. Dus het tegenovergestelde van een Audi A5 Cabrio 3.0 TDI, zeg maar.

Selectie criteria lichte sportwagen met middenmotor

Huidige auto’s Mazda CX-5, BMW 130i Koop / lease Koop Budget 10 tot 20, maandlasten zo laag mogelijk Jaarkilometrage 10.000 maximaal Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf voor erbij Auto die niet te veel kost als deze stil staat, en zo veel mogelijk fun biedt als je er wel mee rijdt Gezinssamenstelling 3 Voorkeursmodellen lichte sportwagen met middenmotor No-go: zware auto’s, diesels

(Voor de berekening kosten gaan we uit van een 40 jarige meneer uit Utrecht, 10.000 km per jaar, 5 schadevrije jaren, WA+, benzine: 2 euro per liter.)

Toyota MR2 1.8 VVT-i (W30)

€ 13.995

2003

55.000 km

Wat is de Toyota MR2 eigenlijk?

Als antwoord op alle sportwagens uit de jaren ’90 komt Toyota met een eigen cabrio, de Toyota MR2. In feite is het een veel te goed antwoord op een vraag die niemand leek te stellen. In dit geval vonden we een zeldzaam faceliftmodel. Die zijn voorzien van een zesbak en 16 inch wielen.

Hoe rijdt de Toyota MR2?

In één woord: geweldig! De Toyota MR2 is een geweldige en échte lichte sportwagen met middenmotor. Misschien zelfs beter dan een Mazda MX-5. De 1.8-motor met 140 pk is nét sterk genoeg (140 pk) om leuk te zijn. Een sportuitlaat en sportfilter zijn bijna verplichte kost om ‘m nét dat randje te geven. Omdat de MR2 zo licht is, valt het verbruik ook reuze mee. De wegligging is echter het USP. De MR2 is zo enthousiast en de kont communiceert constant met je dat hij het liefste om gaat. Deze auto kun je dwars krijgen op een rotonde. Nadeeltje: de zitpositie is niet voor iedereen denderend met het stuurwiel dat namelijk alleen in hoogte verstelbaar is.

Kosten Toyota MR2:

Verbruik: 7,81 liter op 100 km (1 op 12,8)

Motorrijtuigenbelasting: 83 euro MRB per kwartaal (970 kg)

Verzekering: 40 euro per maand

Kosten per maand: 197,80

Onderhoudsprognose: gunstig

Het chille is dat Toyota voornamelijk goede auto’s bouwt en met diezelfde filosofie ook sportauto’s bouwt. De MR2 is over het algemeen erg betrouwbaar, dus qua onderhoudskosten is het min of meer gelijk aan een Corolla. De 1.8 is niet typisch Japans: met name de vroege exemplaren kunnen last hebben van olie-issues. Maar met een faceliftmodel heb je daar bijna geen last van. Waar je wel rekening mee moet houden is dat bepaalde specifieke MR2-onderdelen als koplampen verrassend duur kunnen uitpakken.

Afschrijvingsprognose: gunstig

De Toyota MR2 schrijft niet meer af, eigenlijk. De auto is al jaren rond de 10 mille. Maar, dat wil niet zeggen dat je niet zal afschrijven. Er staan niet veel exemplaren te koop en sommige zijn weliswaar erg fraai, maar ook vrij stevig geprijsd. Het is ook niet de auto die jezelf altijd beloofd hebt. De auto is vrij onbekend, dus onbemind. Het hoekje van Japanse sportautoliefhebbers is altijd kleiner dan die voor een Alfa Spider, bijvoorbeeld.

Smart Roadster Brabus (C452)

€ 12.500 (universele garage in Nederland)

2005

120.000 km

Wat is het?

Eigenlijk is het een sportwagentje van Mercedes-Benz onder de SLK. Het idee was om met zoveel mogelijk reguliere Smart-techniek een sportwagentje te maken. Het onderstel, de driecilinder motor, de transmissie: het is allemaal afkomstig van de gewone Smart City Coupé.

Hoe rijdt het?

Vermakelijk! Van zo’n auto wil je vooral dat het fun is, en dat is de auto ook. De Suprex-motor is goed voor 101 pk, maar vanwege het lage gewicht en relatief hoge koppel voelt ‘ie bovengemiddeld vlot aan. De transmissie was destijds een punt van kritiek en is dat nog steeds, maar zoals Doug DeMuro terecht aanwees: de sequentiële bakken hebben zo hun charmes.

Kosten Smart Roadster Coupé Brabus

5,85 liter op 100 km ( 1 op 17,09)

832 kg 63 euro per kwartaal MRB

35 euro per maand verzekering

Kosten per maand: € 153,52

Onderhoudsprognose: gevoelig maar betaalbaar

Nou, ga er maar voor zitten, want er kan heel erg veel kapot aan de Smart Roadster. Echt heel veel. Maar het is niet zo heel erg, want de reparatiekosten zijn lekker laag. Dat is het voordeel van de vele Smart-onderdelen. We leven nu in 2023 en voor de meeste duurdere Smart Roadsters is goed gezorgd. Maar houd er rekening mee dat ze goed onderhoud nodig hebben en je alles direct moet aanpakken om euvels voor te zijn.

Afschrijvingsprognose: gunstig

Hier ga je waarschijnlijk wat onderhoudskosten terugzien. De Smart Roadster Coupé is duurder aan het worden en niet zo’n klein beetje ook. Jarenlang kon je ze voor een grijpstuiver vinden, maar die tijden zijn voorbij. Logisch: de slechte exemplaren zijn op de sloopt beland. Daarbij is de Smart Roadster alles wat een moderne auto niet is: communicatief, overstuurd, fun, licht en puur.

Opel Speedster

€ 22.000 (particulier in Nederland)

2003

65.000 km

Wat is het?

In feite is het een Lotus Elise met een Opel motor en eigenwijs koetswerk. De auto is namelijk gebouwd op een Lotus-platform door Lotus. Dus op het 111-chassis met aluminium ‘bak’, waar dan de subframes met de ophanging aan gezet zijn. Daardoor is de Speedster lekker licht. De motor klinkt niet bijzonder, een 2.2 viercilinder uit de Vectra met 147 pk, maar vergeet niet dat een standaard Elise destijds 122 pk had en ook niet traag aanvoelde.

Hoe rijdt het?

Ja, bijzonder goed natuurlijk. Het eerste dat opvalt is dat erin stappen nog best lastig is met die enorme dorpel. Als je eenmaal zit, dan zit je ook echt heel erg goed. Niet dat de Smart en Toyota luxe zijn, maar een Speedster is écht heel erg spartaans. Uiteraard draait alles om het rijden. Als je ermee gaat boenderen valt op dat de auto in basis wat onderstuurd is, dit vanwege de veiligheid (met de smalle voorbandjes). Het is een auto waar je delicaat moet zijn met je input, dan krijg je ‘m nog altijd dwars. De grenzen liggen verder dan bij de MR2.

Kosten Opel Speedster

Verbruik 9,01 l / 100 km (1 op 11,1)

Motorrijtuigenbelasting: 63 euro per kwartaal (845 kg)

Verzekering: 35 euro

Totaal per maand: € 206,15

Onderhoudsprognose: er kan wat stuk, kostbaar

Met een Speedster kun je prima uit de voeten op het circuit, dus check of de auto een trackday special was en of er iets van schade is geweest in het verleden. Het komt geregeld voor, dus een aankoopkeuring kan je veel ellende besparen. De 2.2 unit van Opel is een prima motor die met het juiste onderhoud langer dan de auto mee kan gaan, ze zijn minder gevoelig dan de K-Series van de Elise (waarbij de koppakking geregeld vervangen moet worden).

Onderhoud van een Speedster is duur, met name de specifieke onderdelen en de arbeidsduur. De hoofdremcilinder en radiotor zijn punten die weleens vervangen moeten worden en op zich niet duur, maar wel om het erin te krijgen: kost je minimaal 1.500 euro. Je zou denken dat de banden goedkoop zijn, maar ook dat valt tegen. 175/55 R17 is namelijk niet meer te vinden en een setje achterbanden (245/45 R17) is alsnog 400 per twee stuks. Tip, ga voor 195/45 aan de voorzijde. Of zoek een setje achterwielen en monteer 205 brede banden. Ben je ineens van het onderstuur af ook.

Bekijk hieronder het Opel Speedster aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose: zeer gunstig

Hier kun je iets besparen, want ook de Speedster lijkt in de lift te zitten. Met name straatauto’s met weinig kilometers en goed onderhoud, zoals je kan verwachten. De prijzen zitten al een tijdje rond de 20.000 euro. Het nadeel is dat er te weinig aanbod is om tot een echt goed gemiddelde te komen, want veel exemplaren staan ook echt lang te koop. Mensen die dit geld stukslaan op een lichte sportwagen, hebben dan toch liever de romantiek en prestige van een Lotus-badge in plaats van een Opel.

YOLO Porsche Boxster (986)

€ 18.950 (universele garage)

75.000 km

1997

Wat is het?

De goedkoopste manier om een relatief moderne Porsche te rijden. Tja, als je dan toch een open sportwagen wil met middenmotor en niet te veel kilometers rijdt, dan is twee extra cilinders toch een leuke optie, nietwaar? De Porsche Boxster heeft een atmosferische zesclinder boxermotor met achterwielaandrijving en een handbak. Veel puristischer wordt het niet. In principe is voorzijde van de de Boxster 986 gelijk aan de 911 996. Zelfs de deuren kun je uitwisselen.

Hoe rijdt het?

Autojournalisten zijn verwende nesten. De Boxster kreeg destijds namelijk veel kritiek dat ‘ie te lief was en te traag. Anno 2023 is rijden in een Boxster een verademing. De besturing is hydraulisch en biedt veel gevoel en communicatie. De motor is een pareltje: weliswaar niet snel, maar voldoende koppel en hij klinkt geweldig. De wegligging is nog altijd van ongekend niveau. De prestaties zijn adequaat voor een betaalbare sportwagen.

Kosten Porsche Boxster (986)

Verzekering: 50 euro per maand

Brandstof: 1 op 9,95

Motorrijtuigenbelasting: 156 euro per 3 maanden (1.220 kg)

Totaal per maand: € 269,50 per maand

Onderhoudsprognose: er kan wat stuk en het kost een hoop

Hier gaat het een beetje fout in vergelijking met de andere auto’s in dit overzicht. Waar de Smart, Toyota en in mindere mate ook de Opel gebruik maken van bekende techniek van goedkopere auto’s, is dat met de Boxster precies andersom. Veel issues van de 911 (996) teisteren ook de Boxster en daar zitten een paar heel erg kostbare tussen. Je kan het onderhoud doen bij de Porsche dealer, maar en Boxster-specialist is financieel verstandiger. Voordelen: onderdelen zijn goed te vinden en te verkrijgen.

Bekijk hieronder het Porsche Boxster (986) aankoop-advies:

Afschrijvingsprognose: redelijk gunstig

Simpel: Boxsters zitten op hun gat. We zitten nu namelijk in de periode dat het kaf van het koren gescheiden kan worden. Nette Boxsters met weinig kilometers en goed onderhoud zijn minimaal 20.000 euro.

Onder dat bedrag moet je uiteraard concessies doen qua onderhoud, staat of kilometers. In principe geldt voor elke auto in dit overzicht: als je ‘m goed onderhoudt hoef je er niet of nauwelijks op af te schrijven. Houdt er wel rekening mee dat er echt enorme aantallen van verkocht zijn, dus tenzij je een bijzondere uitvoering hebt zal die niet de lucht in schieten.

Conclusie: een lichte sportwagen met middenmotor voor erbij is een stukje emotie. Onze tip is om vooral naar emotie van het rijden te kijken en minder dan die van de badge. In dat opzicht zijn de Smart en Toyota een veel betere keuze dan de Speedster en Boxster. Het ‘een stapje hoger’ is aantrekkelijk, maar houd er rekening mee dat de kosten zich heel snel opstapelen.