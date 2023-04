Heb jij 10k over voor deze potsierlijke familiebak?

Een auto met een Europese layout toch overdadig Amerikaans maken: het lukte Dodge met de Caliber. Zou jij deze hete SRT4 versie willen?

De Amerikaanse auto heeft nooit écht lekker in de Nederlandse markt gelegen. De Amerikanen zijn een beetje te rauw en niet verfijnd om onze wensen te vervullen. Grote motoren worden kapot belast en luxe features doen ons niet zo veel als deze verscholen zitten in een lelijk krakend plastic dashboard.

Dodge Caliber

Dodge liet goed zien wat er gebeurt als je een Amerikaanse auto naar Europa wil halen. Zelfs in Nederland mochten wij in de jaren ’00 genieten van drie modellen die normaliter enkel voor de VS bestemd zouden zijn, maar dankzij kleine(re) motoren, een Japanse basis (het PM-platform is gebaseerd op het Mitsubishi GS-platform) en gunstige instapprijzen mochten ze het toch proberen. Dat werden de Avenger (middenklasse sedan), Journey (praktische SUV) en de Caliber. Die laatste was een hele vreemde auto. Amerikanen noemden dit een hatchback, terwijl het beduidend een grotere auto was dan een Golf. Voor ons was het meer een soort crossover, een bijna stationwagon-achtige hatchback die ook nog iets hoger op de poten stond. De marketing legt het prima uit: de auto moest de PT Cruiser en de Neon in één klap vervangen.

SRT-4

Het vervangen van de Dodge Neon (die wij enkel als Chrysler Neon kenden) had een voordeel. De Neon had namelijk een topversie genaamd SRT-4. SRT (Street and Racing Technology) is het team dat verantwoordelijk is voor alles wat sportief is van Chrysler, denk maar aan de Dodge Charger/Chrysler 300C SRT-8 en Viper SRT-10. Die 4 stond voor het aantal cilinders en dat is voor Amerikanen natuurlijk eigenlijk te weinig. Als voorwielaangedreven ‘hot hatch’ (de Neon was er enkel als sedan) was de SRT-4 echter briljant, met uiteindelijk 230 pk op een geweldig tunebaar platform had je best een bak geweld aan boord voor een compacte auto.

Dodge Caliber SRT4

Even terugkomend op de Caliber: toen deze enkel als ‘station’/’hatchback’ geleverde Neon-opvolger in 2007 de lagere klasse moest bedienen, besloot Dodge de Neon SRT-4 ook een opvolger te geven als Caliber SRT4. Ook voorwielaangedreven en ook dezelfde motor als de Neon, maar dan doorontwikkeld. Deze 2.4 liter viercilinder met turbo leverde uiteindelijk 295 pk. Dat is 95 pk meer dan de toenmalige Golf GTI in een auto die maar 80 kg zwaarder is, maar ook een maatje groter is. Lekker Amerikaans dus: de Golf had een mooier en beter afgewerkt interieur, maar de Caliber was een betere hot hatch. En de Golf had geen koelkast in het dashboardkastje.

Dodge Caliber SRT4 occasion

Waarom dit epos over een auto die de tijd een beetje vergeten is? Nou, ondergetekende dacht met weemoed terug aan nog niet zo lang geleden. Specifiek de tijd dat sportieve auto’s op basis van een totaal niet sportief model overal waren. De tijd van de Opel Zafira OPC en Mercedes R63 AMG, zeg maar. Die laatste behandelden we afgelopen week omdat de toch wel aardig zeldzame topversie van de R-Klasse verkocht werd door een Autobloglezer. Ik dacht direct terug aan de Dodge Caliber SRT4 (geen idee waarom, behalve dat ‘ie zwart is en wat MPV-trekjes heeft lijken de auto’s voor geen meter op elkaar) en dat deed mij besluiten om te kijken of je nog een Dodge Caliber SRT4 kan scoren in Nederland. En ja, dat kan!

We stuitten op dit exemplaar uit 2010, origineel geleverd in Nederland. De donkerrode kleur waarin ‘ie voorgesteld werd is eigenlijk de kleur die je wil hebben, maar zo in het zwart is ‘ie ook prima. Helemaal omdat de rest wel klopt: de blubberdikke bodykit, de grote zilveren 19 inch vijfspaaks velgen en een sjaak van een achterspoiler. Als sportauto geslaagd, als familiebak is ‘potsierlijk’ het enige woord wat ons te binnen schiet. Met terugwerkende kracht maakt dat ‘m tegelijkertijd ook wel weer leuk voor de petrolhead-papa. Een echte Pampersbomber, zoals de Duitsers en @MartijnGizmo dat altijd zo leuk kunnen verwoorden.

Interieur

Van binnen valt direct op dat je, zoals gezegd, toch even dat stukje verfijning mist aan deze Dodge Caliber SRT4. Je hoort het plastic kraken door de foto’s heen en lekker verjaren doet het ook niet echt. Wel krijg je aardig dik gebolsterde kuipstoelen mee en qua praktisch gemak ben je wel goed bediend, niet in de laatste plaats vanwege twee dashboardkastjes waarvan één -als het goed is- een gekoeld vak heeft voor je biertjes colaatjes onderweg. Iets wat Dodge graag wilde dat je onthield toen de Caliber uitkwam.

Kopen

Calibers zijn al niet de gewoonste meer en de Dodge Caliber SRT4 is niet meer in grote getale te vinden. Dit zwarte exemplaar dat in goede staat gehouden is, moet daarom nog 9.999 euro opleveren. Nou moet een in de puntjes verzorgde Golf GTI uit 2010 dat ook opleveren, maar dan nog is dat veel geld voor een ietwat vergeten hot… hatch/crossover. Interesse tonen kan op de advertentie op Marktplaats.