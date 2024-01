Snelle Citroëns door de jaren heen: lijstjesvoer!

We werpen een blik op de snelle Citroëns van weleer. Zwarte kentekenplaten, veel knoflook en gele koplampen, plus een beetje power.

Onlangs hadden we op de redactie weer eens een lang gesprek over – hoe kan het ook anders – de leukere auto’s van deze planeet. Om iets specifieker te zijn, de leukere Citroëns. Eigenlijk is Citroën een supersportief merk. Met name in de rallysport is het een van de meest succesvolle merken aller tijden. Wist je bijvoorbeeld dat Citroën 4 keer VAKER het WRC heeft gewonnen dan Audi? Of dat er drie keer vaker een rijderstitel in het WRC is binnengehaald in een Citroën dan in een Subaru? Het simpele feit is dat ze het bij Citroën helaas wat minder goed weten om te zetten in een sportief imago dan bovengenoemde merken.

Ook als het op straatauto’s aankomt, is Citroën niet altijd even sportief geweest. Het is sowieso een bijzonder merk. Het begon juist als een heel prestigieus merk met grote limousines die hun tijd ver vooruit waren met de Traction Avant en DS, bijvoorbeeld. Natuurlijk, de 2CV was een eenvoudige en betaalbare auto, maar voor lange tijd zat daar niets tussenin. En juist in dat gebied zitten de leuke sportieve versies. Daarom pakken we kronieken erbij en gaan we op zoek naar de tofste snelle Citroëns van weleer!

BX Sport

1985 – 1987

Het is wel grappig dat er juist van de Citroën BX zoveel verschillende sportieve uitvoeringen zijn gemaakt. Sterker nog, we konden het lijstje volproppen met snelle Citroëns door alleen BX-en te benoemen. Het was namelijk juist de auto voor mensen die een bijzondere auto voor een normale prijs wilden waarbij COMFORT met hoofdletters was geschreven. Het maakt niet uit hoeveel opties jij op je Duitse middenklasser hebt aangevinkt, het weldadige comfort van hydropneumatische vering staat daar ver boven. Maar met die vering was ook een sportief rijdende auto mogelijk. De Citroen BX Sport was de eerste. Om de 1.6 motor meer pit te geven, mocht een externe tuner (Danielson) er mee aan de slag. Met 125 pk was het zeker een krachtig motortje. Ook het koetswerk was vele malen dikker. Het was verbazend hoe goed de sportieve behandeling eigenlijk paste bij de auto.

BX 16v

1989 – 1993

We hadden met de Citroen BX Sport het begin van de snelle BX’en en met deze BX` 16v het andere uiterste. Het was een van de eerste Franse auto’s die voorzien was van zestien kleppen. Tegenwoordig is dat gemeengoed, maar eind jaren ’80 was dat nog echt bijzonder. De motor was de bekende 1.9 XU, maar dan met de kop van de 205 T16 en dus vier kleppen per cilinder. Ook bijzonder was dat de 16v standaard ABS had.

ZX Volcane

1991 – 1994

Ja, er was later een ZX 16v. Maar eerst was daar de ZX Volcane. De Citroën ZX was de snelle variant waarmee Citroën het eerst probeerde. De vroege exemplaren zonder kat zijn het leukst. Die hebben de 1.9 liter viercilinder (ja, uit de 205) met 130 pk, de katalysator beperkte het vermogen met 10 pk. Wat vooral knap was, was hoe de Fransen er een leuke auto van maakte. Wat een setje grotere wielen, bodykit, spoiler en mistlampen wel niet kunnen doen. De ZX Volcane was een klein beetje een teleurstelling, alhoewel de Golf GTI met 2.0 achtklepper nog veel saaier was.

Citroen Visa

Er zijn meerdere snelle Citroëns geweest op basis van de Visa, uiteraard nemen we die even graag met je door!

Visa GT

De eerste snelle Citroén Visa was de ‘GT’. Dit was een sportief aangeklede Visa met pittige 1.4 motor, maar niet echt iets waar @wouter voor zijn bed uit zou komen. Ook niet de extra hete GT Tonic. Die kreeg de bodykit van de Chrono (komt later nog voorbij hoor).

Visa Tropheé

1983

Het werd heel erg leuk met de Visa Tropheé. Dat was een homologatiespecial. Met 100 pk (op iets meer dan 700 kg) had je de grootst mogelijke lol.

Visa Chrono

1982 – 1983

Misschien wel de meest bekende. Net als de Trophée was deze versie gemaakt met motorsport in het achterhoofd. Onder de kap lag de overbekende 1.4 viercilinder, maar dan met twee Solex carburateurs. Het maximale vermogen van 93 pk was destijds behoorlijk pittig voor zo’n klein blokje. Althans, als je een van de 2.160 Franse exemplaren had. Alle buitenlanders (voor de Fransen althans) hadden Weber-carburateurs en ‘slechts’ 80 pk. Wel hadden ze allebei de dikke bodykit en guitige verstralers.

Visa Mille Pistes

1983 – 1984

Het is niet te bevatten dat je een rally-spec Citroën kon krijgen vroeger, maar met de Visa Mille Pistes was dat het geval. Er zijn er 200 gebouwd ter homologatie. Wederom de overbekende XU-motor met 1.360 cc, maar dan met enorme dubbele Webers erop om 112 pk te leveren. Latere ‘Evolution’-modellen werden niet door Citroën gebouwd, maar door Denis Mathiot en hadden maar liefst 140 pk! Vergeet niet dat het wagentje slecht 750 kg woog.

Visa GTI

1984 – 1986

De Golf GTI deed het aardig en Peugeot had natuurlijk zijn 205 GTI. De Visa GTI was een soort van antwoord op die twee. Met een 1.6 met maximaal 115 pk was het niet eens een onaardige hot hatch. Het was helaas niet een succes, omdat de Visa al behoorlijk op leeftijd aan het raken was. Daarbij sprak de 205 GTI een veel groter publiek aan.

DS3 Racing

2010 – 2014

De laatste der Mohikanen. Wie had kunnen bevroeden dat het zo snel was afgelopen met de snelle Citroëns? Met de DS3 Racing pakte Citroën het serieuzer dan ooit aan. In dit geval moest de DS3 een soort straatversie zijn van de rallyversie. In hoeverre aan die claim voldaan kon worden, laten we eventjes in het midden, maar het is wel een van de snelste Citroëns ooit gebouwd. De 1.6 zestienklepper met turbo leverde maar liefst 210 pk. Hiermee kon je in 6,5 seconden accelereren naar de 100 km/u. De Citroën DS3 zag er al uitstekend uit, maar de Racing deed er een paar schepjes bovenop. Een dikke bodykit, grote 18 inch velgen en gewaagde kleurstellingen met stickers. Het interieur was voorzien van hele toffe kuipstoelen die echt geweldig zitten.

Citroen SM

1970 – 1975

We kunnen niet snelle Citroëns benoemen en dan de SM vergeten. Het is een beetje een uitzondering hoor, want het is vooral een bijzondere en snelle Citroën, doch niet een heel erg sportieve. Het is een Citroën met de motor van een Maserati. Ergens klopt alles aan deze auto, zonder dat er ook maar iets logisch aan is. Zowel de techniek als het design. Robert Opron heeft zichzelf overtroffen met deze auto. Het knappe is dat de SM zeer onderscheidend is, maar niet schreeuwerig. Wel opvallend en aanwezig, maar niet op een vervelende manier. Je blijft er ook naar kijken. Ondanks dat de auto natuurlijk erg comfortabel was, waren dit hele snelle auto’s in hun tijd. Je kon met gemak 200 km/u of meer halen. Nog altijd een bijzondere auto die je eigenlijk in elke collectie moet opnemen.

Saxo VTS

1996 – 1999

Misschien wel de meest succesvolle onder de snelle Citroëns. Hier had Citroën echt wel de jackpot te pakken. Voor lange tijd was dat namelijk DE sportieve hot hatch in Europa. Je kon de sportieve Saxo in enkele stapjes krijgen en de VTS 1.6 16v was natuurlijk veruit de leukste. Deze motoren waren goed voor 120 pk, wat meer dan voldoende was om de 935 kg VTS vooruit te stuwen. De bakverhoudingen waren lekker kort, dus je kon telkens in het goede toerengebied zitten.

Maar het waren niet alleen of zozeer de prestaties, de wegligging is namelijk ook bovengemiddeld bovengemiddeld vermakelijk. Deze auto’s zetten de kont nog een beetje om bij gas los. Serieus: een E36 van deze periode heeft meer onderstuur dan deze voorwielaandrijver. Tel daarbij op dat je een leuke bodykit kreeg MET spatbordverbreders en het feest is compleet. De auto bleek ook een uitstekende basis te zijn voor circuitraces (Saxo Cup) én voor een rallyauto.

C2 VTS

2003 – 2004

De Citroën C2 had de ondankbare taak de Saxo op te volgen. Je zou het kunnen zien als de driedeurs-versie van de C3 (die iets hoger, praktischer en comfortabeler was). Citroën zag hoeveel modificaties Saxo VTS-eigenaren op hun auto zetten en speelde daarop in. Daarom had de C2 VTR al dikkere bumpers, grotere wielen en kon kiezen uit meer opties en accessoires om ‘m sportief aan te kleden. De VTR was alleen leverbaar met de 110 pk motor en een sequentieel te bedienen transmissie, maar gelukkig kwam er later een VTS met meer vermogen (125 pk) én een handbak. Het topmodel was de Citroën C2 GT.

Xsara VTS

1997 – 2000

De vergeten hot hatch van Citroën. Dermate vergeten dat ze bij Polyphony Digital de Xsara VTR 1.6 in Gran Turismo 4 hadden verkozen boven deze versie. Onderhuids is het eigenlijk een Peugeot 306 GTI-6, met dezelfde 167 pk sterke motor, maar dan zonder de zesbak. Dat was wel jammer. Dankzij het sportieve onderstel (on-Frans hard) en de meesturende achteras was het absoluut een vermakelijke auto om te rijden. Tegenwoordig is het lastig om een goed exemplaar te vinden.

C4 VTS by Loeb

2004 – 2006

Het is haast niet voor te stellen, maar deze auto is bijna de RB19 van de rallywereld. Of de moderne Lancia Delta HF Integrale uit Frankrijk. Maar waar Lancia uitstekend dikke rallymobielen voor de openbare weg wist te bouwen, deed Citroen dat, eh, niet. Er was een C4 VTS, enkel en alleen te verkrijgen als funky driedeurs hatchback. De motor was de EW10 J4S, die we ook kennen uit de Peugeot 206 RC en 307 Féline.

Het was niet eens zo’n heel erg verkeerde auto, maar de Golf V GTI verzette de bakens als het ging om het concept van een hot hatch en de Renault Megane R.S. deed daar een schepje bovenop. De C4 VTS was goedkoper dan beide, dat dan weer wel. De hoogtoerige motor leverde slechts 177 pk en dat was in deze periode niet meer dan voldoende. Latere exemplaren hadden een 1.6 THP met 150 pk.

BX 4TC

1984

Deze is voor @jaapiyo, want zoals je kan zien heet deze snelle Citroën een klein beetje veel frontoverhang. De normale BX heeft de motor overdwars voorin liggen, maar deze 4TC heeft de motor in lengte. Het was een ratjetoe van onderdelen: een Simca-motor, hydropneumatische vering (jawel!), de transmissie van een Citroën SM en de achteras van een Peugeot 505. He was voor Citroën de basis om aan te werken voor Group B rally, want perfect was de auto zeker niet. Het probleem was dat de carrière er na 3 rally’s op zat, want toen werd Group B opgeheven. Dus had Citroën ineens een auto waar ze niets mee konden. Van de 200 straatauto’s zijn er naar verluidt 62 gebouwd en Citroën heeft geprobeerd ze zoveel mogelijk terug te kopen om te vernietigen. Enkele exemplaren bleven in handen van hun eigenaar.