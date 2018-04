Lil’ Kleine neemt zijn nieuwe G63 AMG in ontvangst

"Ik denk aan m'n krantenwijk, terwijl ik langs je rij."

Jorik Scholten, beter bekend onder het pseudoniem Lil’ Kleine, struint al jaren clubs en festivals af met zijn entourage om daar zijn woordensmederij aan de man te brengen. Het heeft hem geen windeieren gelegd. De artiest heeft de hitlijsten meermaals in brand gezet, zowel op eigen houtje als met hulp van anderen. Beoordeel zijn muziek zoals je wilt, alle haat (en biertjes) die de knul door de jaren heen heeft gevangen, hebben hem er niet van weerhouden op te geven. Een cadeautje op zijn tijd is dan ook meer dan terecht.

Het komt niet als een verrassing dat Jorik voor een stevige G-Klasse is gegaan. Vorige maand vertelde @jaapiyo jullie al over de plannen van de 23-jarige, maar nu is het eindelijk zover. Lil’ Kleine zat overduidelijk op hete kolen om het nieuws de wereld in te schieten, want een screenshot van NFS Payback diende als voorbode voor het echte werk.

Het is voor de stille toeschouwer voortaan overbodig om de muziek van Lil’ Kleine te categoriseren. De G-Klasse is immers de ultieme bolide voor rappers. Scholten mag zich echter nog niet vergrijpen aan het nieuwe model. Nee, de artiest verplaatst zich voortaan in een G63 AMG Edition 463 uit 2015. De bolide heeft een 5,5-liter V8 onder de kap die er 571 pk en 760 Nm koppel uitblaast. Een fijn, maar duur grapje. Volgens Finnik kostte de wagen niet minder dan 242.295 euro. Dergelijke auto’s hebben zoals gebruikelijk een aardig BPM-bedrag. In dit geval werd er 62.880 euro naar de staatskas gesluisd.

Jeroen van den Berg, te zien naast Lil’ Kleine, is zelf overigens ook goed op dreef. De ondernemer was afgelopen vrijdag tussen allerlei doodnormale auto’s te vinden, om zijn allereerste Ford op te halen. Een vrij saai gebeuren, ware het niet dat het om een heuse Ford GT gaat en ome Jeroen zijn aankoop wederom zal delen met Afrojack.