Porsche heeft goed en slecht nieuws over hun toekomst

Het merk uit Zuffenhausen heeft wilde plannen voor de komende jaren.

Porsche is volop hun modellengamma aan het vergroten en heeft meer modellen dan ooit. Van klassieke sportwagens tot SUV’s tot heuse stationwagons, er is voor iedereen een Porsche. Er is echter nog meer op komst: AutoBild doet een boekje open over de nabije toekomst van het Duitse merk.

Om te beginnen met het slechte nieuws: ja, er is veel te doen over SUV’s, elektriciteit en andere zaken waar puristen Porsche liever niet mee associëren. Maar ja, een bedrijf moet groeien en daarvoor moet er geld in het laatje komen. Naast de verse Cayenne E-Hybrid is het merk druk bezig met een nieuwe 911, de gefacelifte Macan en na lange Tesla-afzeikerij is ook tussen nu en 2021 de productieversie van de Mission-e gepland. Bij al deze modellen, de 911 incluis, speelt een (half-)elektrische aandrijflijn een rol. Daarnaast zou Porsche zich wagen aan de gruwel der gruwelen: een coupéversie van de Cayenne om in het vaarwater te komen van de welbekende BMW X6 en Mercedes GLE Coupé. Een niche waar iedereen verliest, behalve de kas van de fabrikant.

Oké, het is makkelijk om al die modellen te bestempelen als slecht nieuws. Dat was de originele Cayenne wellicht ook, totdat duidelijk werd dat die auto Porsche heeft gered van de ondergang. Vergelijkbaar is dat Porsche door deze golf van elektrische- en nichemodellen geld overheeft voor leuk spul. Stiekem valt de Mission-e daar ook wel onder, maar Porsche heeft meer. De opvolger van de Cayman GT4 bijvoorbeeld, op basis van de 718. Er zijn zelfs al geruchten over de terugkomst van de flat-six voor de baby-Porsche. Daarnaast komt Porsche met een potentiële Panamera Coupé. Niet een 911, maar een grote coupé met een (V8)-motor voorin. Klinkt bekend? Juist: na een te lange tijd met geruchten komt Porsche dan eindelijk met een nieuwe 928.

Hoe snel de nieuwe modellen ons bereiken is niet bekend, maar de speculaties zeggen dat het nog voor 2021 is. Niet alle modellen zijn even “klassiek-Porsche”, maar er is wel voor elk wat wils.