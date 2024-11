Linkse Duitsers tegen steun voor Duitse auto industrie

Er is weinig animo bij Duitsers om de Duitse auto industrie financieel uit de brand te helpen met belastinggeld.

Het is dezer dagen elke dag paniek in de burelen van Autoblog. Ons bestaansrecht als voorvechters van het patriarchaat Duits premium staat namelijk onder existentiële druk. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes en zelfs Porsche krijgen klap na klap. Waar moeten we straks nog over schrijven, als deze auto’s die iedereen wil steeds minder verkocht worden? Artikelen over Toyota en Cadillac lezen jullie allemaal niet…

Toch is het bijna elke dag bijltjesdag bij onze geliefde Duitse bedrijven. Tienduizenden banen op de tocht, tanende vraag uit China, EV’s die maar niet verkocht worden en afschrijven als een baksteen. Het is kommer en kwel. Tijd dus voor de Duitse bevolking om de nationale trots te redden met een belachelijk bak belastinggeld. Toch?

Nou ja, niet als het aan de Duitsers zelf ligt. Automobilwoche deed een onderzoekje onder ruim 5.000 respondenten. Zij zijn in het beste geval ‘verdeeld’ over de vraag of de Duitse overheid moet helpen met direct geld of indirecte ‘stimulering’ zoals subsidies en Abwrackprämien.

De respondenten kregen een vijfpunts schaal voorgeschoteld. Daarop konden zij aangeven of de overheid de auto industrie duidelijk sterker, sterker, hetzelfde, minder of duidelijk minder moest ondersteunen. Aan de extreme kanten zit er 26% in het kamp ‘duidelijk minder’, tegenover 18% die gaat voor ‘duidelijk meer’. 11% zegt ‘wat minder’, terwijl 12% ‘wat meer zegt’. De rest zit is het om het even. Een redelijk neutrale verdeling dus.

Kijkt men echter naar politieke affiliatie onder respondenten, tekent zich een ander beeld af. 37% van de CDU stemmers is voor meer steun aan de auto industrie. Maar echt helder is de aanhang van de linken Die Linke. 71% van hen is tegen staatssteun voor de auto industrie.

In het huidige politieke spectrum is dit wellicht weinig verrassend, doch als men een stukje verder denkt, is het dat eigenlijk wel. Nog niet zo heel lang geleden zouden juist ‘rechtse’ libertariërs zich tegen staatssteun hebben gekeerd. En zouden ‘linkse’ voorstanders van een grote overheid voor het redden van banen middels staatsgeld zijn geweest. Wie had gedacht dat de zijn schouders ophalende Atlas tegenwoordig van links komt. Het kan verkeren…Hoop jij dat de Duitse belastingbetaler jouw dikke BMW redt? Laat het weten, in de comments!