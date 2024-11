Toyota brengt een geweldige hommage uit aan de 90’s

Een Castrol-livery, vier extra koplampen en een hilarische achtervleugel: dit is Toyota op z’n best!

Aanschouw: de Toyota GR86 Rally Legacy Concept! En nee, dit is niet de doorsnee conceptauto met een interieur uit het jaar 3000. Toyota doet het compleet anders. Het Japanse merk kijkt terug in het verleden en gebruikt de iconische Celica GT-Four rallyauto’s als inspiratiebron. Voor de kenners, specifiek de ST185 en ST205. Natuurlijk hoort daar de Castrol-kleurstelling bij. Toyota bouwt de speciale GR86 om te vieren dat de WRC weer in de Verenigde Staten gaat rijden.

Wellicht is het enige smetje op deze gigantisch toffe bak dat Toyota niet de GR Yaris of diens WRC-versie gebruikt, maar de GR86. Of is dat iets persoonlijks? Hoe dan ook, om beide kampen bij elkaar te brengen, is de aandrijflijn van de GR86 verwijderd om plaats te maken voor die van de GR Yaris.

Inderdaad, onder de motorkap ligt de nu al iconische driecilinder turbomotor. Speciaal voor deze auto is de krachtbron voorzien van een sportieve intercooler, oliekoeler en race-ECU. Dat doet voorlopig niets aan het vermogen van 300 pk en het koppel van 370 Nm, maar dat zou in theorie wel kunnen volgens Toyota.

De bouw van de WRC-achtige Toyota GR86

Er is nogal wat werk verzet om rally-GR86 te krijgen zoals ‘ie is. Gelukkig voor de monteurs past de dwarsgeplaatste driecilinder in de motorruimte van de GR86, net als de versnellingsbak. Wel waren er wat aanpassingen nodig aan de voorkant van het onderstel en moesten er aangepaste subframes en motorsteunen komen om genoeg bodemruimte over te houden voor de ophanging. Daarnaast werd de GR86 omgetoverd tot vierwielaandrijver en zijn er ook nog aangepaste dempers en draagarmen.

Dat is allemaal onderhuids. Aan de buitenkant kreeg de Toyota ook een behoorlijk opfrisser. Een rij van vier koplampen geeft de Toyota GR86 zijn Celica WRC-look. Ook de achterkant bleef niet bespaard. Bovenop de kofferbakklep zit een gebogen achtervleugel en uit het bodywork eronder verschijnen twee uitlaatpijpjes. Nog wat verder naar beneden zien we dat Toyota ook heeft gedacht aan modderflappen. Om de rallylook af te maken, zullen we maar zeggen.

Dan het slechte nieuws: de Toyota GR86 Rally Legacy Concept is en blijft voorlopig een concept. Het merk gaat hier dus niet mee rallyrijden. Dikke kans dat deze jongen na zijn presentatie bij de SEMA Show van dit jaar in het museum verdwijnt. Toch willen afsluiten met een positieve noot. Het merk noemt dit namelijk ‘een voorbeeld van Toyota’s strategische aanpak om erfgoed te combineren met innovatie’. Doe ons nog maar een dubbele portie erfgoed met extra innovatie alstublieft!