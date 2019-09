Live vanuit Frankfurt: de nieuwe A45S in het knalgeel

De meest krachtige viercilinder van de beurs.

Het behoeft geen uitleg dat de IAA in Frankfurt een feestje is voor de Duitse merken. Mercedes pakt ook groots uit en heeft een paar belangrijke nieuwe modellen. Eén daarvan trekt de aandacht vrij snel: de Mercedes-AMG A45S.

Niet alleen omdat het een knalgele hatchback is, ook omdat de A45 in S-trim momenteel de krachtigste viercilinder in een productieauto aan boord heeft. Het gaat om een tweeliter met een gigantische turbo: dat levert 421 pk op. Daarmee mogen we gerust stellen dat het de heetste hatchback van het moment is.

Nederlandse prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend, wel mogen we hem al live aanschouwen in Frankfurt.