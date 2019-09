Audi vunzige off-roader heeft 1.000 Nm

Hier een niche dat je niet snel gevuld zal zien worden.

Vandaag heeft Audi alweer de vierde en laatste installatie in zijn serie van AI-modellen onthuld. Na de Aicon, AI:ME en AI:RACE volgt op de IAA in Frankfurt de AI:TRAIL, een bijzondere elektrische auto die volledig mikt op het creëren van een geweldige off-road ervaring. De conceptauto is de eerste “echte” off-roader van Audi.

De AI:TRAIL quattro is een guitige vierzitter met een markant design, iets dat bij studiemodellen wel vaker het geval is. Net als bij dergelijke conceptauto’s is er ook voor het ontwerp van deze Audi een bepaalde motivatie. Audi zegt dat het ontwerp van de AI:TRAIL quattro tot stand is gekomen als resultaat van het interieur. De auto is namelijk ontworpen om de buitenwereld te ontdekken, dus is de focus volledig komen te liggen op de binnenzijde van de wagen. Het resultaat is een helicopter-achtige cabine.

De AI:TRAIL quattro heeft hierom bijvoorbeeld ook geen afleidende schermen in het interieur, maar enkel de essentiële handigheden. Hiermee staat hij lijnrecht tegenover andere studiemodellen van het merk. Een ander model in de AI-lijn heeft bijvoorbeeld de focus op communicatie.

De 4,15 meter lange weegt 1,750 kg en wordt aangedreven door vier elektrische motoren, die ieder één wiel voor hun rekening nemen. In die zin is het dan ook een quattro pur sang, aangezien alle vier de wielen aangedreven worden. Het vermogen bedraagt 320 kW (430 pk) en liefst 1.000 Nm. Hij kan op normale wegen tussen de 400 en 500 kilometer ver rijden, op ruiger terrein halen de batterijen het ongeveer 250 kilometer. Overigens beschikt hij over een autonoom rijsysteem van Level 4.