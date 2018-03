Huh? Belgen komen naar Nederland om te tanken!

De omgekeerde wereld.

We kennen het fenomeen dat Nederlanders in de grensstreek massaal naar België en Duitsland vluchten om de accijns te ontwijken. Amper vier jaar geleden berichtten we nog dat tankstations nabij de grens hard getroffen werden door de prijsverschillen en dat velen van hen daardoor de deuren zouden moeten sluiten. Maar het kan verkeren.

Door een stijging van de accijns op diesel in België, zijn de rollen inmiddels omgedraaid. Tenminste, voor wat betreft satansap aangaat. De adviesprijs voor een liter diesel in België is inmiddels 1,33 Euro, terwijl deze in Nederland ligt op 1,26 Euro. Belgische tankstations voelen dat in de portemonnee geldbeugel, aldus de Belgische federatie van brandstoffenhandelaren (Brafco).

Volgens Johan Mattart van Brafco zijn de ontwikkelingen funest voor Belgische pomphouders alsmede de Belgische schatkist, hoewel er volgens hem nog geen sprake is van massaal tanktoerisme van België naar Nederland (en andere aangrenzende landen). Wat niet is, kan echter nog komen. Later dit jaar plant de Belgische overheid nog een verhoging van de dieselaccijns met 3,5 cent per liter. Goed nieuws dus voor de spaarzame Nederlandse pomphouders nabij de Belgische grens die het juk van onze eigen overheid al die tijd getrotseerd hebben.