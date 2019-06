LOL! Tesla kan onderzeeërs gaan bouwen

Elon, wat ben je nu weer van plan?

Tesla en gekkigheid, dat kennen we wel. Niet alleen Tesla zelf met hun stunts, maar ook Musks bedrijf The Boring Company doet wel eens maffe dingen. Zo is Elon Musk op alles voorbereid als het gaat om autogerelateerde ‘gimmicks’.

Want het voorbereiden op de elektrische toekomst, daar is Tesla nu wel redelijk klaar mee. Mocht de elektrische aandrijving de toekomst zijn, dan staat Tesla vooraan. Wat is de volgende stap? Dat vroeg iemand zich tijdens een bijeenkomst voor aandeelhouders ook af. Hij vroeg Elon of hij misschien bezig is met een andere revolutie. Iets met amfibievoertuigen. Want laten we eerlijk zijn, er zijn auto’s die zowel op de weg als onder water werken, tuurlijk zijn er de Amphicars en dergelijke projecten, maar auto’s die ook echt tot op de bodem kunnen, zijn er (nog) niet. Is daar ruimte voor?

Een wat bizarre vraag, gezien het feit dat dus niemand zich heeft gewaagd aan een dergelijke creatie. Elon, daarentegen, heeft wel eens nagedacht over deze kwestie. Sterker nog: hij heeft een ontwerp klaarliggen voor een Tesla-onderzeeër. Zoals bij vele Musk-achtige projecten is de markt ervoor misschien niet bizar groot, maar Musk zegt dat de mensen die er eentje zouden willen, wel enthousiastelingen zijn. Wij noemen ze liever knettergek, mensen die een onderzeeër willen waar je ook nog mee kunt rijden.

Elon en zijn onderzeeër-ambities komen echter niet uit de lucht vallen. In 2013 kocht de CEO van Tesla de Lotus Esprit uit de Bond-film The Spy Who Loved Me. In de film werd gebruik gemaakt van CGI-trucjes: de makers van de film konden geen functionele Lotus-onderzeeër bouwen. Musk denk dat wel te kunnen met zijn persoonlijke Esprit. Misschien dat als hij dat voor elkaar kan boksen, een Tesla-onderzeeër op diezelfde basis wel eens productierijp zou kunnen zijn. Wij zijn heel erg benieuwd.