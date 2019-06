5 nieuwe auto’s die even duur zijn als de Rolls-Royce champagnekist

Keuzes, keuzes, keuzes...

Met het kapitalisme op een hoogtepunt is het voor Rolls-Royce hét moment om alle stoppen uit de kast te trekken en de meest krankzinnige producten voor zijn (nieuwe) klanten te verzinnen. Zo kwam het recentelijk met de ‘Champagne Chest‘, volgens Rolls-Royce “het ultieme accessoire voor fijnproevers”. Wel, dat mag dan zo zijn, wie geïnteresseerd is in de kist mag daarvoor zeer diep in de buidel tasten.

Vanmiddag heeft de Nederlandse importeur van Rolls-Royce onthuld hoeveel dit accessoire hier kost. De Europese richtprijs (42.500 euro) was al niet mals, in Nederland kost het geintje helemaal een vermogen. Volgens CITO Motors kost de Champagne Chest precies 55.000 euro. Vanaf vandaag is hij beschikbaar.

In plaats van een artikel te wijden aan alle redenen waarom dit gestoord dan wel doodnormaal is, heeft Autoblog besloten uit te zoeken wat je precies met dit geld kunt doen. Immers, het kan maar net zo zijn dat je het brandende verlangen hebt een halve ton uit te geven en zowaar de verkeerde keuze maakt. De volgende vijf auto’s kosten evenveel als de veredelde drankdoos uit Groot-Brittannië.

Tesla Model 3 Long Range

We wilden met de deur in huis vallen, maar deze stond toevallig wagenwijd open. We weten immers allemaal dat de Tesla Model 3, een van de heetste auto’s van dit moment, voor een vrij redelijk prijs op de kop getikt kan worden. Als Long Range (58.300 euro) zit de auto net boven de champagnekist. Kies je voor de instapper, dan betaal je 47.800 euro.t

Volkswagen Amarok 3.0 TDI Aventura

Vallen we van het ene extreme in het andere. De machtige pick-up van Volkswagen kan onfatsoenlijk duur zijn wanneer hij particulier wordt gekocht, op grijs kenteken is de prijs beter te verteren. De meest complete versie van de Amarok, met dubbele cabine en lange wielbasis in de Aventura-uitvoering, kost zonder belastingen 54.150 euro.

BMW Z4 sDrive30i

Wie sterk genoeg van geest is om de champagnekist uit het hoofd te zetten, doet er goed aan even uit te waaien. Met een cabriolet, bijvoorbeeld. De nieuwe BMW Z4 is een prima optie. De krachtige en sportieve M40i is uiteraard veel te duur, maar de sDrive30i past precies in het budget. Dit model kost namelijk 54.775 euro.

Peugeot 508 SW GT 225

Liever een zeer fraaie stationwagen? Overweeg dan deze Peugeot 508. Wanneer je 55 mille te besteden hebt, is de 508 SW GT 225 een fantastisch alternatief. Wel zit de auto nét 500 euro boven budget – hij kost 55.500 euro – maar dat mag niet deren. Is er daadwerkelijk geen ruimte om te spelen, dan is de sedan de juiste keuze. Dit model, met dezelfde 225 pk sterke benzinemotor en achttrapsautomaat, kost 53.900 euro

Renault Mégane R.S. Trophy

Wat we missen in dit lijstje is een machtige hot hatch. De nieuwe Renault Mégane R.S. Trophy vinkt alle criteria aan. Hij is snel, sexy en scherp geprijsd. In Nederland kost hij 55.540 euro. Wie een dergelijk bedrag overmaakt, krijgt daarvoor o.a. terug een 1,8-liter turbomotor met 300 pk, Recaro-kuipstoelen en een cupchassis.