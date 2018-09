FIA sluit uit: “geen nieuwe merken in de Formule 1”

Vergeet het maar, lieve mensen.

Er wordt al lange tijd gesproken over de introductie van het nieuwe motorenreglement in de Formule 1. Het idee was dat de eisen rondom de krachtbronnen in de auto’s versimpeld worden, zodat het voor meer leveranciers en fabrikanten aantrekkelijk wordt om toe te treden tot de sport. Inmiddels ligt dit hele concept op zijn gat, met alle gevolgen van dien.

Het is iets waarvoor we al langer vrezen. Maar waar we eerst nog durfden te hopen op een positieve verandering, zijn er inmiddels dusdanig veel stemmen die hetzelfde schreeuwen dat het compleet zinloos lijkt. Nadat Ross Brawn eerder een duister plaatje van de toekomst schetste, is het nu de oude teamleider van Ferrari Jean Todt die water gooit op ons vuur van hoop. De Fransman, die sinds enkele jaren actief is als baas van de Federation Internationale de l’Automobile (FIA), heeft tegenover Autosport laten weten dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet.

Althans, dat ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Volgens Todt is het namelijk helemaal geen probleem dat er geen nieuwe motorenfabrikanten in de Formule 1 terechtkomen. Zo vertelt hij dat het voor hem de prioriteit is dat de huidige fabrikanten actief blijven in de Formule 1.

“My priority is to make sure that we keep them four. I always said it would be very unfair to the four engaged to say, ‘OK, we want to attract a new one so let’s change everything’. But what about them? What about all the investment they have been doing for years and we say, we change completely the regulations because we may have one or two coming? That is one of the reasons why it was not a revolution on the engine regulations. Now if we can secure those four for me that would be a great achievement.”