Komt dat zien! Dit wordt de langzaamste Porsche-race ooit

Over drie weken lachen ze zich op Laguna Seca de ballen uit de broek.

Af en toe moet je je overgeven aan de waanzinnige ideeën die er in je hoofd rondspoken en ze simpelweg uitvoeren. Dit hebben de organisatoren van de zesde editie van de Amerikaanse Porsche Rennsport Reunion ongetwijfeld gedaan. Aan het eind van deze maand zullen zij het startsignaal geven van de allereerste officiële Porsche Tractorrace op aarde.

De tractorrace wordt in twee instanties verreden onder de Californische zon op Laguna Seca. Zowel op zaterdag 29 september als zondag 30 september zullen een reeks bekende personen en volwaardige coureurs op de legendarische baan strijden om de zege. Wie denkt dat de deelnemers de wedstrijd niet serieus nemen, hebben het bij het verkeerde eind. Zo laat één van de coureurs het volgende weten:

“We are race car drivers, so there is always going to be that competitive spirit to win, whether it’s behind the wheel of a 1,000 horsepower Porsche 917/30 or a Porsche tractor pumping out an impressive 14 horsepower. We’ll see who is laughing when I cross the finish line first and go down in the annals of Porsche history as the first-ever tractor race winner!”