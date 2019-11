Loodzware Range Rover krijgt vederlichte bodykit

Of het zoden aan de dijk zet, is een ander verhaal.

Van sommige dingen kijk je eigenlijk niet meer op, maar het is eigenlijk best opmerkelijk dat het gebeurd. We hebben het niet over jokkende staatsecretarissen over elektrische Mustangs, maar wat Project Kahn nu weer heeft uitgehaald met een Range Rover.

In dit geval is het project een (adem in), Land Rover Range Rover Sport SVR. Een auto waarbij de SVO-afdeling van Jaguar Land Rover uitgebreid zijn p[lasje over heeft gedaan en waar eigenlijk niet veel aan te verbeteren of veranderen valt. Natuurlijk denkt Afzahl Kan en zijn kornuiten daar compleet anders over. Het resultaat is deze auto, de Cayman Pearl White Range Rover Sport SVR Pace Car.

De Cayman Pearl White Range Rover Sport SVR Pace Car heeft niets te maken met een Porsche Cayman. De auto heeft de naam omdat de auto gebouwd is in opdracht van een klant ‘woonachtig’ op de Kaaimaneilanden. Uiteraard moet dit 2.3 ton zware apparaat op dieet en dat heeft Kahn min of meer gedaan. De auto is namelijk voorzien van een bodykit die geheel vervaardigd is uit koolstofvezel. Het is peperduur en de kans is groot dat je het beschadigd, maar hey: het is duur, licht en cool. Of de Cayman Pearl White Range Rover Sport SVR Pace Car ook lichter is dan een standaard Land Rover Ranger Rover Sport SVR, vermeldt Kahn niet.

De kleur van de Cayman Pearl White Range Rover Sport SVR Pace Car is natuurlijk Cayman Pearl White, een kleur die in drie lagen is aangebracht en een fraaie glans schijnt te hebben. Of deze Cayman Pearl White Range Rover Sport SVR Pace Car ook sneller gaat dan een standaard Land Rover Range Rover Sport SVR is niet bekend. Eveneens waarom de auto ‘Pace Car’ in de naam heeft staan.