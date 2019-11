BREEK: Ford Mustang Mach E lekt op het internet

Kan wel een digitale Tena Lady gebruiken.

Deze ochtend hebben we geleerd dat elektrische auto’s nodig zijn, maar dat men graag een SUV of crossover heeft. Dus wat doe je dan? Simpel, je komt met een elektrische SUV.

Dat Ford een tijdje aan het broeden was op een elektrische crossover met Mustang genen was al bekend, maar van echt sappige details en foto’s bleven wij verstoken. Vlak voor de onthulling van de revolutionaire auto lekt de auto en flink ook: veel informatie ligt al op straat. De informatie van de auto werd op de website van Ford geplaatst én gepubliceerd, waardoor iedereen het kon lezen. Inmiddels is de Mach E pagina offline gehaald, maar de leden van het Mach-e-Forum hadden het gezien en screenshots gemaakt. Uiteraard delen wij die graag met jullie.

De auto is een behoorlijk geslaagde mix tussen crossover en Mustang. Als Mustang liefhebber is het natuurlijk wel even slikken, maar er zitten meer Mustang verwijzigingen in dan verwacht. Het is niet een Explorer met een Mustang logo en elektromotor erin. Ford heeft er absoluut werk van gemaakt. Het interieur is gelukkig minder Mustang-esque, het toont namelijk een stuk volwassener, beter afgewerkt en rustiger qua styling.

Er komen vijf luxe niveau’s: Select, California Rt. 1, Premium, First Edition en GT. De Select is het basismodel en heeft 255 pk en 415 Nm te verdelen over de achterwielen. Mocht je vierwielaandrijving wensen, dan is dat optioneel mogelijk. De Mustang Mach-E Select met achterwielaandrijving komt 370 km ver op een volle accu, de versie met vierwielaandrijving komt 338 km ver. Van 0-100 km/u sprinten duurt zo’n 6 seconden.

Dee Mustang Mach-E California Rt. 1 is de versie die de veelrijders zullen wensen, want deze haalt 483 km op een volle accu. Deze achterwielaangedreven variant heeft 282 pk ook en wederom 415 Nm. Wil je een Tesla-esque ervaring, kies dan de Mustang Mach-E GT. Deze heeft altijd vierwielaandrijving en knalt in 3 seconden naar de 100 km/u. De Mustang Mach-E GT komt 378 km ver op een lading. Houd er rekening mee dat dit allemaal EPA-cijfers zijn, in de WLTP zal het anders uit vallen. We verwachten dat de officiële onthulling niet lang op zich laat wachten.