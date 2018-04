Gloednieuwe BMW M4 rijdt vol in op Amsterdams kunstwerk

Doorkachelen.

Twee hete klappers in één week, dat zie je niet vaak. Waar we afgelopen weekend te maken hadden met een ontspoorde AMG die zich enorm aangetrokken voelde tot een Volkswagen Caddy, was het deze week een BMW M4 die zich net iets teveel interesseerde voor wat lokale creativiteit.

Het ongeluk vond plaats in Bos en Lommer, in Amsterdam. De bestuurder van de BMW had zijn zinnen gezet op de snelweg, maar kwam niet veel verder dan middenberm van de oprit van de A10. Het is niet precies duidelijk hoe het ongeluk precies heeft mogen gebeuren, maar één ding is zeker: de BMW M4 is gesneuveld. In tegenstelling tot het kunstwerk, beter bekend als ‘de Potkachel’, zit de gepeperde 4-serie flink in de kreukels. Wellicht dat de bestuurder nog niet genoeg tijd had gehad om aan zijn auto te wennen. De M4 stond nog geen maand op kenteken.

Een aantal getuigen heeft aangegeven dat de auto net voor het ongeluk leek uit te wijken, maar waarvoor kon niemand zeggen. De bestuurder werd na het ongeluk geholpen in een ambulance, maar hij bleek niets te mankeren. De auto is weggesleept.

Met dank aan @dizono voor de tip!

Beeld: S. Disselkoter