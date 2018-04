Sabbern! Unieke BMW M1 AHG Studie kost een vermogen

Te Koop: één van de meest zeldzame, schitterende auto's op aarde.

Er zijn in de jaren ’70 en ’80, en om eerlijk te zijn in de rest van geschiedenis, niet veel fraaiere auto’s ontworpen dan de BMW M1. Met name de raceversie, de Procar, is een kunstwerk van ongekende proporties. De vreugde was dan ook groot toen de BMW-verdeler AHG met een gelimiteerde conversiekit kwam, die op in totaal tien verschillende BMW’s M1 is verschenen.

De BMW M1 AHG Studie werd vrij snel een enorm begeerde bolide. Niet vreemd, aangezien we spreken over een van de meest geprezen bolides op aarde, in een nóg zeldzamere uitvoering. Dit exemplaar in het specifiek doet er echter nog een schepje bovenop. Niet alleen is het één van die tien omgebouwde M1’s, de hier getoonde, in zijn originele lak gehulde M1 AHG Studie is de enige unieke auto uit de serie. Dit zal ongetwijfeld iets te maken hebben met zijn eerste en enige eigenaar: Peter Gartemann, beter bekend als de directeur van AHG.

Hoewel er in de advertentie niets gezegd wordt over de specificaties van de wagen, mogen we ervan uitgaan dat hij, net als zijn AHG-broers, beschikt over om en nabij de 350 pk. De kans is groot dat dit niet veel zal afwijken, want de auto is afgelopen jaar nog gerestaureerd. Hierbij gingen o.a. de motor, versnellingsbak en de waterpomp op de schop. Inmiddels is de auto, vooral onderhuids, weer praktisch als nieuw. De wagen heeft ongeveer 34.000 kilometer afgelegd, maar slechts 50 daarvan werden verreden na de restauratie.

De verkoper van de BMW M1 AHG Studie van Peter Gartemann wil er een grote zak met geld voor terugzien. Momenteel staat de auto te koop voor 930.000 dollar, omgerekend een dikke 750.000 euro.