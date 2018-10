Kleine schram maakte deze sportwagen total loss

Schiet lekker op, op die manier.

In de meeste gevallen betekent het licht beschadigen van je auto een trip naar je garage naar keuze, om aldaar het desbetreffende onderdeel te vervangen. Natuurlijk wil je het liever vermijden om je portemonnee intact te laten, maar hoe dan ook zullen de reparatiekosten veelal te overzien zijn. Echter, in bepaalde zeldzame situaties kan een dergelijke stom foutje het einde van je auto betekenen.

Dit heeft een Amerikaanse Lotus Elise (special) eigenaar recentelijk ondervonden, toen hij zijn auto naar de garage bracht voor een reparatie aan zijn voorbumper. De garage sloeg aan het werk en begon met een schatting van de kosten, die ze vervolgens aan de eigenaar gaven om te kijken of hij inderdaad de schade wilde laten repararen. Bij het zien van de prijsopgave zal de (nu ex-) eigenaar zich ongetwijfeld verslikt hebben in zijn jus d’orange, want de garage presenteerde een rekening van liefst 19.000 dollar. Hierop bestempelde de verzekeringsmaatschappij waarbij de eigenaar zijn Elise had verzekerd de auto als total loss en besloten ze hem daarna voor 33.000 dollar over te kopen.

De reden dat een ogenschijnlijk vrij simpele reparatie als deze uiteindelijk verschrikkelijk duur kan zijn, is vrij eenvoudig. De Lotus Elise heeft namelijk geen gebruikelijke voorbumper, motorkap of zijpanelen. In plaats daarvan bestaat de auto uit zogeheten ‘clamshells‘. Dit betekent dat zowel de voorkant als de achterkant van de auto bestaat uit één groot, kostbaar stuk plaatwerk. Wie een originele clamshell van de Lotus Elise wil aanschaffen, is in de Verenigde Staten al gauw 5.000 dollar kwijt. Reken daarbij de bepaald niet goedkope arbeidskosten en de schatting is ineens een stuk logischer.

De verzekeringsmaatschappij heeft de auto ondertussen weten te verkopen aan een ander persoon. Deze huidige eigenaar heeft de Elise inmiddels gerepareerd en een grondige onderhoudsbeurt gegeven. Desalniettemin gaat ook hij er op achteruit, want al deze ingrepen hebben als gevolg dat de bolide flink minder waard is dan de gemiddelde Amerikaanse Lotus Elise. Dit terwijl het een van in totaal zes Elises in deze puike bronzen tint. (Bron: Road & Track)