Lotus maakt een occasion kopen stukje makkelijker

Met dit officiële document maakt Lotus het voor jou makkelijker om een occasion te kopen.

Het kopen van een nette occasion kan soms een beetje stressvol zijn. Vooral als je een wat duurdere auto koopt – zeg een Lotus – en je graag wil weten of alles nog wel origineel is. Is de lak nog wel origineel, zijn die stoelen nog lekker oud, is die airconditioning er achteraf in gebeund of werd ie zo geleverd, enzovoorts.

Lotus-occasion

Vaak zitten er bij de auto nog wel officiële documenten om het een en ander te achterhalen, maar die kunnen over de loop der jaren kwijt zijn geraakt. Welnu, om eventuele zorgen weg te nemen, introduceert Lotus iets nieuws: de Certificate of Provenance. Ofwel het Certificaat van Herkomst.

Voor omgerekend 189 euro kan jij als Lotus-eigenaar een doosje krijgen met daarin onder meer een aluminium bordje, een Lotus-sleutelhanger en -pen en natuurlijk de autodocumenten. Het eerste document is het Certificaat van Herkomst, geprint op ‘premium papier’. Hier staan zaken als je VIN, autokleur, specificaties en datum waarop je Lotus uit de fabriek in Hethel kwam gerold.

Het tweede papiertje is de Build Specification Letter. Dit papiertje is gedetailleerder dan je Certificaat en geeft aan hoe Lotus de auto leverde. Denk aan de motorisering, transmissie en eventuele opties.

De eerste auto die deze behandeling krijgt, is een nogal bijzondere Lotus Turbo Esprit uit 1981. Het gaat namelijk om de persoonlijke auto van Colin Chapman, eentje waarin hij reed tot hij in december 1982 stierf. Deze auto stond in mei nog te koop, kennelijk was het Lotus zelf die het aankoopbedrag overmaakte.

In het Certificaat kunnen we lezen dat deze Lotus origineel een Silver Diamond-metalliclak had en een roodleder interieur. Zo te zien hebben die twee de tand des tijds goed kunnen doorstaan. Verder heeft deze Lotus een radio in het plafond, airconditioning en een tellerstand van zo’n 7177 kilometer.

Dit zijn nogal standaard zaken, maar deze Lotus werd wel speciaal voor Chapman gemaakt. Daarom heeft de Esprit unieke zaken als stuurbekrachtiging – als eerste Esprit ooit -, BBS-velgen en is de hele auto verlaagd. Precies door zulk soort zaken zou iemand kunnen denken dat een handige Harry met de auto aan de slag is gegaan, terwijl ze juist hartstikke origineel zijn. En in zulk soort gevallen, kan zo’n Certificaat best handig zijn. Op die manier weet Lotus dan ook het kopen van een occasion een stukje makkelijker te maken.