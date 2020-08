Volkswagen neemt nu al afscheid van Touareg met diesel V8

Hij is een ruim jaar te koop geweest, maar Volkswagen neemt nu toch afscheid van de Touareg met diesel V8.

Terecht of niet, diesel zit wereldwijd een beetje in een verdomhoekje. Hoewel ze qua bepaalde gassen tegenwoordig schoner zijn dan nieuwe benzineauto’s, worden ze nog steeds gezien als smerige, stinkende uitstootmachines. En Volkswagens dieselgate zal daar niet bij hebben geholpen.

Het was dan ook vrij opvallend dat juist die Volkswagen in februari van vorig jaar aankondigde een dikke V8 TDI in een dikke Touareg te lepelen. Het maximum vermogen van 421 pk was al vrij indrukwekkend, maar het koppel was dat helemaal, met maar liefst 900 Nm! Daarmee kan de mastodont in 4,9 seconden vanaf 0 de 100 km/u aantikken. Natuurlijk kostte deze Touareg klauwen met geld, maar voor een ‘toekomstige klassieker‘ mag dat ook wel, toch?

Inmiddels is het echter uit met de pret van de Touareg met de dikke diesel V8. De auto is nu niet meer zomaar te bestellen, zegt Volkswagen. Dit moment laten ze echter niet zomaar voorbijgaan. Nee, de Duitsers pakken dit moment met beide handen aan om er een speciaaltje van te maken: De Touareg V8 Last Edition.

In feite is het een Touareg R-Line met het Black Style-pakket. Daarbij hebben ze opties aangevinkt zoals in zwart uitgevoerde wielkasten, diffuser en deurgrepen. De 21″ Suzuka Black-velgen zijn eveneens zwart. Deze Last Editions hebben tevens LED-matrix-koplampen, de Innovision-cockpit en het adaptieve chassis. Je moet niet per se van veel verschillende kleuren houden, want je kan kiezen uit wit, zilver, grijs, zwart of parelwit. Of rood, dat mag dan weer wel.

Onder de motorkap hebben ze niks aangepast, maar eigenlijk is dat ook helemaal niet nodig. De Touareg V8 Last Edition is alleen beschikbaar in Duitsland, met een beperkte oplage van vierhonderd stuks. Het speciaaltje kost 104.361 euro en gaat maandag 17 augustus in de verkoop. Na het afscheid van de diesel V8 is de Touareg R het nieuwe topmodel, een plug-inhybride die 462 pk krijgt en ‘slechts’ 700 Nm. pit gaat krijgen. Deze staat momenteel op de planning voor de tweede helft van dit jaar.