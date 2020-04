‘Veel autofabrikanten krijgen potentieel CO2-boetes’

Veel autofabrikanten lopen volgens ex-CEO van Audi Bram Schot vanwege het coronavirus het risico op CO2-boetes.

Stel, je bent Audi en je hebt net een nieuwe elektrische auto ontwikkeld. Een sportieve versie van de e-tron, bijvoorbeeld. Hij is helemaal klaar, maar moet alleen nog even gekeurd worden door de relevante autoriteiten. Of de e-tron veilig is, hoeveel WLTP-kilometers deze kan rijden, enzovoorts. Maar dan komt er een pandemie en is er niemand meer aan het werk die je auto kunt keuren. Geen goedkeuring? Dan kan je ook niet beginnen met verkopen.

Volgens voormalig Audi-CEO Bram Schot is dit – potentieel – waar veel autofabrikanten mee te maken hebben. Ze hebben een nieuwe, schonere auto gemaakt, maar mogen die nog niet verkopen omdat ze deze niet gekeurd kunnen krijgen. In een normaal jaar zou dit flink balen zijn, maar 2020 is geen normaal jaar. De gemiddelde auto-uitstoot mag dit jaar namelijk niet hoger zijn dan 95 gram CO2. Is die waarde hoger? Dan riskeer je miljardenboetes.

Om onder die norm uit te kunnen komen, hadden veel autofabrikanten voor dit jaar schonere auto’s gepland staan. Die dus praktisch klaar zijn, maar niet meer verkocht mogen worden. “Het zal een verrassing zijn als iedereen maar fluitend die CO2-waarden haalt”, zei Schot vandaag dan ook in de BNR Nationale Autoshow.

En dat is een probleem. Dit jaar is al vrij dramatisch als je kijkt naar de inkomsten, terwijl fabrikanten juist nu veel geld nodig hebben om te kunnen investeren in de toekomst. Elektrische auto’s heb je immers niet zomaar ontworpen. Als daar straks ook nog een gigantische miljardenboete bijkomt… “Ik kan me niet voorstellen dat de CFO’s van al die ondernemingen daar blij van worden”, zei Schot.

Dat maakt de situatie wel heel spannend. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat ze dit al langer aan hadden zien komen. De EU heeft dit immers niet zomaar besloten. Ze hadden allang aan die 95 gram CO2 moeten kunnen voldoen en niet tot het laatste moment moeten wachten. Gewoon betalen, dus.

Maar aan de andere kant: wie zag dit aankomen? En als de autofabrikanten miljarden aan CO2-boetes moeten betalen, hebben ze logischerwijs minder geld over om schonere auto’s te ontwikkelen. Op die manier kom je in een vicieuze cirkel terecht, waarmee je misschien meer kwaad doet dan goed. Om Schot nog een laatste keer te citeren: ‘dat wordt een heel interessant spanningsveld’.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Meindert en Wouter praten met Bram Schot over zijn vertrek bij Audi. De verdere gevolgen van de coronacrisis komen aan bod, evenals zijn beslissing om te stoppen met de Audi TT.

