Moet Nederland eens af van 'oneerlijke' bedrijfswagens? - Autoblog.nl

België gaat hun ‘lichte vracht’ aanpakken. In Nederland liggen de regels daaromtrent ietsje anders, toch kun je hier ook voordeel krijgen met ‘oneerlijke’ bedrijfswagens. Moet dat nog kunnen?

Vorige week werd bekend dat België af stapt van de regels rondom ‘lichte vracht’. Dit noemen we even oneerbiedig oneerlijke bedrijfswagens. Het afschaffen van de Belgische regeling slaat op particulieren. Je kon als Belgische privé-autobezitter fiscaal voordeel krijgen op een pickup of zelfs verschillende personenauto’s. Maar goed, binnenkort dus niet meer.

Nederland

In Nederland kan dit niet als privébezitter. Er is echter wél voordeel te halen uit zo’n beetje elk model pickup-truck. Sterker nog, je kunt in principe ook grote SUV’s (in ieder geval auto’s met bepaalde afmetingen aan de laadruimte) ontdoen van hun stoelen achter en op grijs kenteken zetten. Wat betreft geld scheelt dat een slok op een borrel. Maar het heeft in het grote plaatje wel een nadeel.

Benzineslurpers

Grote, Amerikaanse sloepen met V8 worden hier nog maar nauwelijks verkocht. Bijna helemaal niet, eigenlijk. De reden is simpel: bij een auto als de Jeep Cherokee SRT8 mag je een flink bedrag aan BPM betalen, vanwege de 6.4 liter HEMI V8 natuurlijk. Zet je een Cherokee op grijs kenteken, dan hoef je ineens veel minder geld achter te laten bij de belastingdienst. Ditzelfde geldt voor bijna elke grote SUV, ongeacht of het een sportmodel is. Ook auto’s als de Ford F-150 en RAM 1500, auto’s die via grijze import makkelijk te verkrijgen zijn, kosten een relatief schijntje door hun bedrijfswagenstatus. Je gaat je toch afvragen of dit niet een beetje scheef is, vergeleken met het particulier bezitten van zo’n slurpend monster.

Afstappen

Het is natuurlijk wel cool, zo’n dikke V8 voor weinig. In een wereld waar de druk van het milieu zo hoog is als nu, is het een vreemd signaal om af te geven dat het wél kan. Misschien dat aandacht vanuit België op de maatregelen rondom oneerlijke bedrijfswagens eens nieuw licht op de situatie schijnt in Nederland, en dat je ook als ondernemer veel meer extra geld moet betalen om dit soort auto’s te kunnen kopen. Minister van Infrastructuur Stientje van Veldhoven wil ondernemers tegemoet komen wat betreft elektrische bedrijfswagens, maar erkent ook dat er momenteel druk ligt op ondernemers. Om hun nog meer voordelen af te pakken is dan misschien nu niet een geweldig idee.

Fotocredit: een RAM 1500 met V8, gespot door @dubcars op Autojunk.