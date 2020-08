In dit opzicht staat Cadillac Lyriq 0-1 achter op Ford en Tesla

De grote EV-belofte van GM is de Cadillac Lyriq, die op het aspect van de frunk al gelijk achter staat op de concurrentie.

Als het gaat om Tesla tegenover de ‘mainstream’-fabrikanten kun je twee dingen zeggen: het duurt even voordat die fabrikanten op stoom zijn en Tesla eindelijk kunnen bijbenen óf dat dat bijbenen nooit gaat lukken en Tesla ze altijd een stapje voor blijft. Momenteel ligt het een beetje in het midden, helemaal in het SUV-segment. Daar is het momenteel drukker dan ooit en meer mainstream-fabrikanten mengen zich in de strijd.

Cadillac Lyriq

Na Tesla en de Model X, Audi en de e-tron, Jaguar en de I-Pace, Mercedes en de EQC, Ford en de Mustang Mach E en zeer binnenkort BMW en de iX3, is het de beurt aan Cadillac om eens te laten zien hoe een elektrische SUV moet. Het vergelijk is simpel: Audi, BMW en Mercedes gaan voor bouwkwaliteit, Jaguar bungelt een beetje tussen een luxueuze insteek en een ‘sportief’ karakter, Ford bungelt overal een beetje tussenin en nog steeds is het Tesla die bouwkwaliteit en luxe op een iets lager pitje zet en met keiharde getallen voor je geld komt. Cadillac lijkt een beetje op dat laatste in te spelen met de Lyriq. Het lukt so so, een actieradius van 480 km (gepland) breekt geen potten, helemaal niet omdat de auto pas rond 2022 op de markt komt. Cadillac richt echter hun pijlen op een lage prijs en met deze prestaties voor een prijs lager dan die van de Model X heb je een prima deal. In theorie.

Achterstand

Toch is er één ding wat Cadillac niet voor elkaar weet te boksen, of in ieder geval met de Lyriq niet doet: een frunk. Het is iets waar Tesla-rijders vaak over te spreken zijn en ook Ford met gekke marketing-dingetjes erg trots op was. De frunk is de naam die fanaten geven aan de voor-kofferbak (front-trunk) van de Tesla-modellen en andere EV’s met een ruimte voorin. Het is een simpel concept: EV’s kunnen de motoren zo ongeveer in de wielkast van de auto gemonteerd krijgen. Er hoeft voorin geen gat gegraven te worden om een gigantische verbrandingsmotor te huisvesten. Dus is er ruimte over. Tesla gebruikt die ruimte goed in de Model S en Model X om deze toch al niet krappe auto’s nog wat extra dikke liters bagageruimte erbij te geven. En zoals gezegd, Ford, waar Cadillac het hoe dan ook mee aan de stok gaat krijgen in de VS, speelt hier ook op in. De Cadillac Lyriq krijgt er dus geen frunk, zo meldt Cadillac Society.

Meer ruimte achter

De hoofdingenieur van de Cadillac Lyriq, Jamie Brewer, bevestigde dit. Ze zei bijvoorbeeld dat het handiger is om een hele bult kofferbak op één plek te hebben, dan het getal in tweeën te splitsen. Zit wat in, maar dat is wel heel situationeel. Extra liters zijn extra liters, om wat voor spul het dan ook gaat. Maar goed, volgens Brewer doet de laadruimte achter niet onder voor reguliere crossovers en SUV’s met een verbrandingsmotor in deze klasse. We pakken de hele tijd de Model X erbij, omdat die met 2.487 liter (verdeeld over de kofferbak met banken neer en de frunk) nog steeds koning van de EV-jungle is. Als je ziet wat voor een kolossale oppervlakte er nog vóór de voorruit van de Cadillac Lyriq zit, zou zo’n frunk wel eens ruim kunnen uitpakken.

En de rest

Voor wie weer even up to date wil worden met de Cadillac Lyriq zonder frunk: het wordt dus een crossover/SUV in het hoge(re) segment die er min of meer exact zo uit gaat zien als dit recent onthulde concept. Er wordt gericht op een accupakket van 100 kWh met dus een rijbereik van 480 km. Ook het interieur lijkt op de productieversie met een gigantisch 33 inch scherm. Cadillac gaat de strijd met Tesla’s Autopilot aan met het autonome systeem Super Cruise en er wordt gekeken naar een prijs van rond de 60.000 euro, net als de Corvette C8 dus. Afwachten moet tot 2022.