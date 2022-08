Koop de ex Porsche Cayenne van Gio Latooy op Marktplaats

Gio Latooy gaat nog altijd goed met zijn jeugdvriendin Jade Anna. Doch deze Duitse Porsche Cayenne, is inmiddels zijn ex. En jij kan ‘m kopen…op Marktplaats!

Vroeger had je niet zoveel opties als je jong rijk wilde worden. Je kon acteur worden, professional in een goedbetaalde sport of een popidool. Dat was het eigenlijk wel. Voor andere activiteiten zoals een zakenimperium opbouwen was over het algemeen meer tijd nodig. In plaats van een Ferrari kopen om de interesse van jeugdige vrouwen te wekken, had je bij die tijd waarschijnlijk meer zin in een S-Klasse om je oude rug te ondersteunen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig nog meer manieren om het groots te maken op jonge leeftijd. Het enige wat je er voor over moet hebben, is dat je jezelf dagelijks filmt. Daarnaast moet je op zijn minst enigszins fotogeniek zijn. Photoshop-skills helpen, om overdreven gezichtsuitdrukkingen in de thumbnail van je video’s te zetten. Dat is goed voor ‘het algoritme’.

Mensen die de discipline hebben om dit religieus vol te houden en die de mazzel hebben dat mensen het ook nog een beetje leuk vinden om hun ‘virtuele vrienden’ te zijn, kunnen daar dikke munt uit slaan. Nederlander Giovanni Latooy is een van deze mensen. Om eerlijk te zijn, dacht ik aanvankelijk dat het een MMA- of Glory-vechtjas was. Maar mijn mede-redacteuren wezen me erop dat ‘Gio’ een succesvolle Youtuber is.

Een snelle zoektocht op internet leverde mij niet veel meer op dan dat. Anders dan dat Gio een vriendinnetje heeft die iets te jong was toen hij jaar leerde kennen (maar in zijn defense, de lovebirds zijn nu nog samen). Enfin, dat getuigt misschien niet van de beste smaak, doch het neemt niet weg dat Gio wel degelijk een prima smaak in auto’s heeft. Momenteel heeft hij bijvoorbeeld een Ferrari 458 Speciale. Dat doet mijn hart toch deugd, dat een 23-jarige niet voor een Portofino of een 488 Pista gaat, maar voor het laatste atmosferische raspaard in Ferrari’s V8-middenmotor lineage.

Gio’s ex op Marktplaats is ietsje minder fijnproever-proof. Doch als je even vergeet wat het is (een grote dikke SUV met een aflopende daklijn), getuigt de spec toch van de eerste tekenen van autoliefde. Het is namelijk een Cayenne Coupé, maar van binnen zie je bijvoorbeeld Porsche’s Houndstooth/Pepita bekleding op de sportstoelen. Dat is tien keer beter dan alcantara en ook nog wel verdedigbaar ten opzichte van het dikste leder. Ook het exterieurkleurtje mag er zijn, net als het feit dat de bumpers volledig in kleur zijn uitgevoerd.

De unit komt uit 2019 en volgens de advertentie én de RDW zit de 3.0 liter motor onder de kap. Dat klopt echter niet met de advertentie, noch met het opgegeven vermogen. De GTS heeft namelijk de 2.9 V6 onder de kap met 460 pk. Dit exemplaar heeft volgens opgave 411 pk. Het zou dus kunnen dat het een 3.0 is met een beetje tuning (de motor heeft standaard 340 pk), die de verkoper mede door de spoilers en dergelijk verkoopt als een ‘GTS’. Iets om even na te vragen. De vraagprijs bedraagt 124.890 Euro. Veel geld, maar hij staat daarmee niet eens op de eerste pagina van Marktplaats’ zoekresultaten naar Cayenne’s gesorteerd op hoogste vraagprijs eerst. Koop dan!!?!