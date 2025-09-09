Lucid Gravity arriveert in Nederland en dit gaat het kosten

Het tweede model van Lucid genaamd Gravity arriveert in Nederland voor een fors bedrag.

In de wereld van potente EV-merken zien we vaak gebeuren dat een merk met één model een succesje pakt. Alleen je moet dat succes wel vast blijven houden. Denk aan de Fisker Karma: daar zijn er nog best een paar van verkocht, maar het was geen blijvend succes. Ironisch genoeg wachtte Fisker hetzelfde lot met de Ocean, waar vlak nadat er eindelijk auto’s verkocht werden grote problemen ontstonden. Soms is het jammer als een merk met een potente auto komt en vervolgens voor altijd in de geschiedenisboeken verdwijnt.

Lucid

Neem Lucid. De Air is werkelijk waar een prachtige sedan met oprecht baanbrekende cijfers voor een EV. Een dure auto, maar wel eentje die echt zijn geld waard lijkt te zijn. Alleen na de Air blijft het toch ietwat stil. De auto had zijn moment, wordt wereldwijd verkocht en blijft nu een beetje hangen.

Het merk geeft echter niet op en gaat de grote broer van de Air nu eindelijk uitbrengen in Europa. En dus ook in Nederland. We mochten inmiddels bijna twee jaar geleden kennis maken met de Gravity, dus lees vooral de hoogtepunten even door. Nu de marktlancering in Nederland aanstaande is, belooft Lucid dat jij in het voorjaar van 2026 al een Gravity mag bezitten. Leuk! Kost da?

Prijs Lucid Gravity

Nou, veel knaken. De Lucid Gravity die je zo vroeg mogelijk kan rijden begint bij 119.900 euro. Voor dat geld krijg je de Gravity Grand Touring, wat net als bij de Air de topversie is als je de geflipte Sapphire niet meerekent. Een Air Grand Touring kost 133.900 euro, dus in dat opzicht is de SUV scherp geprijsd.

Mocht je dat nou nét te duur vinden, moet je iets langer geduld hebben. Dan komt Lucid met de Gravity Touring, die net als de Air Touring begint bij 102.900 euro. Dat wordt voorlopig de goedkoopste Gravity, al zal net als bij de Air op den duur een instapversie verschijnen lijkt ons.

Specs

Om toch nog even in vogelvlucht de specs van de Lucid Gravity op een rij te hebben:

AWD;

839 pk, 1.232 Nm;

748 km rijbereik (WLTP);

0-100 in 3,6 seconden, top bij 250 km/u;

123 kWh grote accu;

400 kW maximaal laadvermogen (maximum voltage 926V);

400 kilometer rijbereik laden in 14 minuten;

2.500 kg trekgewicht;

Dimensies (L x B x H): 5,04 x 2,20 x 1,66 meter, wielbasis 3,04 meter.

Kortom: wil jij deel twee van het hopelijk nog springlevende Lucid: binnenkort mag het!