Is de M3 van de E36-generatie ondergewaardeerd?

Eens even zien. Waar zullen we het nu eens over hebben. Tesla bashen, elektrische crossovers met elkaar vergelijk, uitspraken van Lewis Hamilton uit zijn verband trekken, een nieuwe facelift van een compacte Honda die alleen in Thailand wordt geleverd behandelen of middels een uitzondering die de regel bevestigd zeggen dat we toch niet elektrisch gaan rijden? Niets van dat alles vandaag, we praten enkel en alleen over toffe auto’s en vandaag gaan we het hebben over de BMW M3 van de E36-generatie.

Binnenkort kun je genieten van een E36-special (op speciaal verzoek), maar we hebben alvast een leuk voorproefje voor je. De BMW E36 is de minst geliefde 3 Serie op het moment. Niet zo speels als de E30, niet zo volwassen als de E46, is de consensus. Het is wat ons betreft zeer onterecht. Want het is misschien wel de auto die het merk beste definieert. Althans, definieerde.

Op de Essen Motor Show 2023 was een stand enkel en geheel gewijd aan de E36-generatie en dat met name de M3. De E30 wordt gezien als de de heilige graal, maar dat was een veel te dure en stiekem best trage skelter. Heel erg veel fun en bijzonder, maar met de E36 maakte BMW een flinke stap voorwaarts.

Op Essen stonden er meerdere te shinen. Een rode en gele schreeuwden om onze aandacht. Die gele coupé was schitterend, alhoewel die rode met Evolution-spoiler eveneens niet te versmaden is. Ook waren er een paar speciale uitvoeringen:

M3 Lightweight

Dit is de voorganger van de CSL. Sterker nog, in het handboek werd de auto aangeduid als CSL. De Lightweight was een speciaal model om de Amerikanen tegemoet te komen die het circuit op wilden gaan. De basis is de USDM M3, dus met een minder krachtige 3.0 zescilinder met 240 pk.

De meeste luxe werd verwijderd. Alle exemplaren zijn Alpinweiss, met de bekende M-vlaggetjes. Kan BMW dit nu niet meer maken? Gewoon een M340i met achterwielaandrijving, handbak, sper en nul opties. Klinkt als een geweldige auto (die niemand gaat kopen)

M3 GT

Het topmodel van de drieliter M3’s is deze M3 GT. Dit was een speciaal model ter homologatie met meer vermogen (295 pk) dankzij een andere nokkenas en compressieverhouding. Ook is er een toffe spoiler. Er zijn er 356 van gebouwd. Allemaal zijn ze donkergroen, wat gelukkig tegenwoordig weer helemaal in is.

Kortom, houdt Autoblog in de gaten voor de E36 M3 special