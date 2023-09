BMW M2 GT is nu echt een Dikke Sjaak

De BMW M2 GT is de dikste sjaak van vandaag, schatten wij zo in.

Tegenwoordig zijn auto’s behoorlijk extravagant vormgegeven. Dat is een vrij logische ontwikkeling. Design is een enorm belangrijke factor om aan te tonen dat je een nieuw product hebt. Het gaat niet om mooier, eleganter of chiquer, maar dat het nieuw is.

Daarbij moet je design ook eventjes de tijd geven. Bijna altijd als een fabrikant een nieuw automodel introduceert, hebben mensen in de commentsectie moeite met die verandering. Bij BMW is dat een tandje erger, die fans zijn qua esthetisch inlevingsvermogen bijzonder inflexibel.

BMW M2 GT van Alpha-N Performance

De BMW M2 is niet bedoeld voor mensen die incognito door het leven willen gaan. Deze M2 van Alpha-N Performance doet daar een hele schep boven op. In plaats van er een onopvallende sportwagen van te maken, hebben ze de lelijkheid omarmd.

Dermate erg zelfs dat het weer tof is. Die koolstofvezel motorkap bijvoorbeeld. De BMW 2 Serie (de Coupé althans) heeft een bizar lange motorkap die bovendien erg plat is. Nu zit er een powerdome op. Ja, het is niet zozeer subtieler, maar het zorgt wel voor iets meer afwisseling aan de voorzijde.

De carbon zijschermen (uiteraard breder dan standaard) zijn nu voorzien van GTS RS-esque louvres. Het meest opvallende element is de achterspoiler. En weet je, we mogen het niet zeggen van de smaakpolitie, maar het is gewoon een toffe spoiler.

Er zijn zat legendarische auto’s met spoilers. Het is niet zo’n zwanenhals of zo’n AutoStyle-gids opplak-ding, maar een spoiler die lijkt op de BMW M3 GT van de E36-generatie.

Wat verder ter tafel komt

De wielen zijn, eh, rond en groot. Voor meten ze 20 inch en achter zelfs 21 inch. Een maatje grote dan standaard. Uiteraard is alles smaak afhankelijk, maar dit velgdesign in combinatie zijn net wellicht iets te dik. Tenslotte de verlaging: daar reppen ze met geen woord over.

De motor is in dit geval nog helemaal standaard gelaten. De S58B30T0 levert 460 pk, alhoewel je daar met gemak meer uit kunt halen. Let er dan wel op dat je de ZF8 HP automaat kiest, die kan het surplus aan koppel makkelijk hebben, terwijl de handbak standaard het net aan kan.

Dan de prijs van de bodykit: de complete kit kost 22.900 euro, maar je kan uiteraard elk onderdeel afzonderlijk kiezen. Dus als je alleen die spoiler wenst, kan dat ook gewoon. Alle onderdelen kun je bij de tuner uit Rheinbach bestellen. Nu nog even een donkergroene wrap en hij is af.

Check hieronder wat @wouter van de M2 (G87) vindt (spoiler: best wel tof):

Meer lezen? Dit zijn de tien goedkoopste auto’s met 300 pk of meer.