M3 GTS-V grille is groter (maar is dit nu mooier?)

De M3 GTS-V neus toont al wat appetijtelijker, nietwaar?

Die BMW M3 grille blijft de mensheid verbazen. Toevallig had mijn moeder er een heel simpele vraag op: “Oh, wat grotesk. Waarom doet BMW dit eigenlijk?” Nu moeten we heel eerijk toegeven dat het enigszins gaat wennen. Ook is het heel erg afhankelijk van de kleur en uitvoering hoe het toont.

Oh, en in het echt’ is het minder aanstootgevend. Het is voornamelijk een feature die niet lekker werkt op een tweedimensionaal beeld. In het ‘vleesch’ heeft de neus van de M3 wat jaren ’90 Muscle Car-vibes (zoals de Pontiac Trans Am Firebird). Misschien niet het mooist, maar wel indrukwekkend.

M3 GTS-V

Daar doet Vorsteiner een schepje bovenop. Ze hebben nu namelijk onderdelen uit de GTS-V Aero Program voor jou in de aanbieding. Dat is een aanvulling op de vele upgrades die ze hebben laten zien.

Het is niet de eerste keer dat Vorsteiner een GTS-V programma heeft voor de BMW M3 (en BMW M4) heeft. De specialist uit Californië heeft dat al sinds de E9X-generatie.

In dit geval betreft het vooral aanpassingen aan de voorzijde. Ze zijn overduidelijk veel dikker aangezet en absoluut niet voor de mensen die anoniem door het leven willen gaan. Er is een grotere splitter en een nieuwe motorkap met extra luchtinlaten.

Maar het meest opvallende is de neus. Ze hebben de grille bij de GTS-V aangepast. Deze is niet zozeer subtieler (hou op!), maar ergens ligt het prettiger op het netvlies. Wat ze hebben gedaan: de spijlen zijn nu horizontaal (optioneel kun je ook een gaasgrille krijgen) en misschien wel belangrijker: de verhoudingen zijn anders. De grille is breder, maar loopt ook minder diep door. En met net name dat laatste pakt heel erg goed uit, naar onze bescheiden mening.

Prijzen

Goedkoop zijn de onderdelen niet. Het is Vorsteiner, dus is het allemaal van echt koolstofvezel. Dat is op zich wel cool, alleen wellicht niet al te praktisch. Met name een carbon splitter: dat is juist het onderdeel dat het makkelijkst beschadigd raakt. De voorbumper (inclusief de splitter dus) kost je 4.895 dollar, ongespoten en zonder montage, maar inclusief btw.

De motorkap is nog wat duurder met 5.495 dollar. Wat de sideskirts en ducktail-spoiler kosten is niet bekend. Wel dat alle onderdelen zorgen voor minimaal dezelfde hoeveelheid downforce (als het niet meer is). Ook de airflow is verbeterd (voor betere koeling). Dus het zijn niet alleen esthetische aanpassingen, een M3 GTS-V is ook objectief beter.

Meer lezen? Deze 10 auto’s waren de minst betrouwbare okazies!