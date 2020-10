Hyundai i20N wordt lekkere hete hatchback - Autoblog.nl

Het gaat lekker deze ochtend! De Hyundai i20N komt eraan. De eerste beelden en info hebben we al voor je!

“Vroeger was alles beter”, “auto’s worden telkens saaier” en “alles lijkt op elkaar”. Mocht je je kunnen herkennen in een van deze uitspraken, dan wordt de hoogste tijd om een klassieker aan te schaffen.

Of het is tijd om de oogkleppen af te doen en om je heen te kijken, want potjandrie: er komen toch een hoop leuke auto’s aan. Net hadden we de BMW 128ti, we gaan door met een nog een gave auto voor de onverbeterlijke petrolhead.

Hyundai i20N

Ditmaal komt er een bijzondere auto uit Zuid-Koreaanse hoek. De Hyundai i20N! Jazeker, de geruchtenmolen was al aan het draaien, maar Hyundai heeft de komst van de auto definitief bevestigd, enkele teasers meegestuurd én wat specificaties gedeeld.

Straatversie

De Hyundai i20N moet de straatversie van de I20 rally-auto gaan worden. Die rallyauto is overigens nog gebaseerd op de vorige generatie i20, dus die zal binnenkort ook wel vernieuwd worden. Nu is de i20 WRC een bijzonder heftige auto, maar de Toyota GR Yaris bewijst dat er wat bijzonders gemaakt kan worden van een ogenschijnlijk onschuldige B segment hatchback.

N-Logo

De nieuwe Hyundai i20N wordt in elk geval een dikke auto. De velgen zijn 18 inch groot en in een matgrijze kleur gespoten. Daarachter zien we rode remklauwen met N-Logo. De dorpels zijn eveneens felrood bij deze snelle i20. Kortom, aanzienlijk dikker dan de Hyundai i20 N-Line van vorige week.

Achterspoiler

De achterspoiler moet wel iets héél bijzonders gaan worden. Volgens Hyundai zorgt de spoiler ervoor dat de auto op “elk wegdek en onder alle weersomstandigheden zoveel meel mogelijk rijplezier beidt”. De auto klinkt in elk geval erg goed, getuige de beelden die @carspymedia via Autojunk met ons deelde:

Motor Hyundai i20N

Waarschijnlijk komt de eerder genoemde lol voor een groot gedeelte ten goede van de motor. Daarover doet Hyundai dan nog geen uitspraken. Reken op een 1.6 T-GDi motor die zo’n 200 pk levert. Daarmee loopt de auto keurig in de pas met concurrenten als de Ford Fiesta ST en Volkswagen Polo GTI. Volgens de geruchten is een sperdifferentieel standaard.

De officiële onthulling van de Hyundai i20N wordt binnenkort verwacht.