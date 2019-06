Dit zijn 12 recente bestickerde race-speciaaltjes

Nieuw likje verf en klaar, maar mensen betalen er grof geld voor.

We willen niet beginnen met ‘auto’s met stickers van raceauto’s zijn laf’. Dat is niet helemaal waar namelijk, met het gros van de te behandelen auto’s is wel het een en ander gekieteld. Voor het grootste deel gaat het echter om de bijzondere verfkleuren en stickers waardoor je meteen begrijpt dat ze bloedserieus zijn. Echter, sportieve auto’s nog sportiever maken met een race-geïnspireerde livery, de prijs iets naar boven gooien en de oplage naar beneden, en vervolgens zeggen “ja, maar je koopt dan wel echt iets speciaals!”, dat is toch wel grotendeels marketing en voor een klein deel een daadwerkelijk betere auto kopen. Maar goed, het kan uit, zo bewijzen deze recente voorbeelden.

Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio ‘Alfa Romeo Racing Edition’

Alfa Romeo heeft een lange geschiedenis, zowel voor straatauto’s als voor raceauto’s. De naam prijkte lange tijd niet meer op Formule 1-auto’s, totdat ze samen met Sauber het juniorteam van Ferrari gingen sponsoren. Vervolgens verdween de naam Sauber en heet het team waar Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi rijden in 2019 “Alfa Romeo Racing”. Om te vieren dat Alfa Romeo hier op volledig eigen naam weer race-successen mee boekt, komen ze op de proppen met de Alfa Romeo Racing Editions van de Giulia en Stelvio. Met een oplage van 10 stuks per auto zijn ze in ieder geval zeldzaam. De rood met witte stickers maken van de auto’s een opvallende verschijning. In technisch aspect hebben de auto’s iets meer koolstofvezel onderdelen, kun je ze bestellen met canards op de voorbumper en de letters van Pirelli op de banden geschreven. Prijzen zijn nog niet bekend, de iets minder zeldzame NRING Edition gaat nu voor zo’n 150 ruggen op de occasionmarkt. Trek daar je conclusies maar op.

Mercedes-AMG A45 Petronas Edition

Bij de topteams in de F1 is er ook het een en ander aan marketing gaande. Al een tijdje is de hoofdsponsor van Mercedes het Maleisische Petronas. De hedendaagse silberpfeile zijn daarom niet meer helemaal zilver, maar hebben een tintje turquoise in de livery verwerkt (de kleur van Petronas). De stickers prijken ook op een speciale editie van de Mercedes-AMG A45, de kleinste Mercedes-AMG. Het model heet volledig “MERCEDES AMG PETRONAS 2015 A 45 4MATIC World Champion Edition”, want de auto is in het leven geroepen nadat Lewis Hamilton in 2015 de titel op zijn naam schreef. Naast de optische wijzigingen en het feit dat de Petronas altijd een ‘full-option’ A45 is, verschilt de auto niet van de normale A45.

Mégane Renault Sport F1 Team

Zoals Renault dat deed, Mégane vóór Renault want R.S. staat natuurlijk al voor Renault Sport. Goed, deze gepeperde en bloedserieuze hot hatch van het vorige decennium viert de hoogtijdagen van Renault in de F1. Wie ook een schaduw is van wat hij toentertijd was: Fernando Alonso. Hij hielp Renault aan wereldtitels en dat is hoe de R.S. F1 tot stand kwam. Nou strooide Renault sowieso al met opvallende stickers op de R.S.-versie van de Mégane, maar de F1-editie kreeg een donkerblauwe kleur met stickers in lichtblauw en geel: de kleuren van de Renault R26 waarmee Alonso de winst binnensleepte. Ook staat er bij de stickers ‘Renault F1 Team’. Ze laten er in ieder geval geen onduidelijkheid over ontstaan.

Bentley Continental GT3-R

De Bentley Continental komt voor in het lijstje vreemde raceauto’s. Een sportieve Bentley is al raar, maar sinds de Continental GT zijn we daar wel aan gewend. De Continental GT is sportief op een vrij Bentley-esque manier, zwaarlijvig maar toch redelijk snel. Niet de ingrediënten voor een raceauto’s, maar voor de GT3-klasse probeerde Bentley het toch. Met succes: de raceversie van de Continental is al een stuk minder een walvis en kan zijn rivalen goed bijhouden. Om te kijken of dit recept doorgevoerd kan worden naar de straatversie, kwam de GT3-R op de markt. Je kunt een olifant op dieet sturen maar een muisje wordt het nooit. Met zijn 2.195 kg, 100 kg minder dan de reguliere GT, wordt die claim hard bewezen. Maar goed, met 580 pk en race-genen is hij wel sportiever dan de normale Continental. Bovendien krijg je de auto in het wit met de groen-zwarte striping zoals bij de GT3-racer.

Audi R8 Selection 24h

De relatief meest ingetogen auto van dit lijstje (lees: minder bestickerd) is deze Audi R8, om het succes van het Ingolstadtse merk in de Le Mans-racerij te vieren. Je kunt de R8 herkennen aan zijn witte lakkleur met zwarte bumpers en sideblade, geaccentueerd met rode lijnen. Voor wie net even wat extra’s wil op de R8, is de Selection 24h een leuk speciaaltje. Qua prestaties is hij ongewijzigd ten opzichte van de reguliere R8.

Ford GT Heritage Edition(s)

Ford heeft al een tijdje niet meer geracet met de GT, totdat ze natuurlijk de nieuwe GT presenteerden in 2017. Vrijwel direct kwamen ze ook met de GTLM op de proppen, waar de LM staat voor Le Mans. Ford boekt successen in de Le Mans en ze mogen al drie jaar de overwinning op hun naam zetten. Tenminste…

Om dit succes te vertalen naar de weg, kunnen de lucky bastards die een GT mogen bestellen opteren voor twee legendarische liveries. In 2016, vijftig jaar na de overwinning van de GT40 op Le Mans in 1966, was de kleur van het jaar zwart met witte strepen en racenummers (afbeelding bovenaan artikel). In 2017 was het vijftig jaar nadat een andere GT40 in 1967 als eerste over de finish kwam. Die laatste was een rood exemplaar, dus vanaf 2017 kon je een gelijkwaardige livery in het rood ook op de GT krijgen. Ook hier gaat het alleen om een kleurtje, want Ford heeft al zo hun best gedaan op de GT.

Porsche 911 Endurance Edition

Ook Porsche racet niet meer in de topklasse van Le Mans (LMP1), maar toen ze dat een paar jaar geleden nog wel deden, waren ze eveneens succesvol. Dat in combinatie met de 911 RSR in zowel de 24 uur van Le Mans als Daytona, leverde een mooi speciaaltje op voor de 911 (991.2): de Endurance Edition. De livery zou een mooie toevoeging zijn op een GT3 (RS), maar je kan de Endurance Edition alleen krijgen op de Carrera S. Inclusief handbak, tevens mag je kiezen uit de kleuren rood, wit en zwart. De letters van de race-stickers worden over het hele dak en de motorkap aangebracht, waar ze halverwege vervagen in drie zwarte strepen. Wat er staat? Porsche Intelligent Performance, de verantwoordelijken voor de race-engineering van de 911 RSR.

Volkswagen Polo R WRC

Volkswagen doet niet zoveel met de raceklassen op verharde wegen. Volkswagen en motorsport zijn nog wel een combinatie, in de WRC, het rallykampioenschap. De WRC-versie van ’s Nederlands best verkopende auto, de Polo, kreeg een lekker speciaaltje mee. Een opgevoerde versie van de 2.0 TSI levert 220 pk, dus het is niet allemaal show en geen go. De show van de auto zijn grijze en blauwe strepen op het witte plaatwerk, met WRC-logo’s op de zijkant. We zouden niet aanraden om met deze auto ook de onverharde paden op te zoeken, maar goed.

Toyota Yaris GRMN

De nieuwe Yaris heeft daadwerkelijk een hete versie. Hij heet GRMN en haalt zo’n 212 pk uit een motor van 1.8 liter, met dank aan een supercharger in plaats van een turbo. Een grappige afwisseling, bovendien heeft de supercharger ten opzichte van turbo’s weer andere voordelen (en nadelen, maar dat kan ook gezegd worden van turbo’s). GRMN staat voor ‘Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring’, maar wie nu een setje Yarissen die over de ‘Ring scheuren inbeeldt heeft het mis. Gazoo Racing houdt zich bezig met vele vormen van motorsport en die technologie toepassen in straatauto’s. De Yaris GRMN is niet perse een raceauto of daar direct op gebaseerd, maar de Yaris heeft met gelijkwaardige wit/zwart/rode stickers een sportversie. In de WRC rijdt de Yaris al een tijdje rond. Het is een beetje een chaos, maar de GRMN is een race-speciaaltje.

BMW M4 DTM Champion Edition(s)

BMW maakt al DTM-edities van de M3 en M4 sinds ze meedoen. De zeer subtiele Johnny Cecotto of Roberto Ravaglia Editions (twee coureurs die in de jaren ’80 en ’90 succesvol waren in der Deutsche Touringcar Meisterschaft) op basis van de E30, bijvoorbeeld. Sinds BMW nog steeds hard gaat in de sport, promoten ze hun succes nog steeds met speciale edities, ondertussen uiteraard op basis van de M4 en minder subtiel. In 2014 was het een bijzondere stickerset, want Marco Wittmann en zijn M4 DTM, die in dat jaar voor BMW de titel binnensleepten, werden gesponsord door Ice Watch. Het logo werd verwerkt als alle kleuren van de regenboog in strepen over het dak en motorkap. Op het speciaaltje gooiden ze het logo in de prullenbak en kreeg de auto op zijn witte lak met zwarte carbon onderdelen de karakteristieke kleuren. Ook prijkt de handtekening van Wittmann op het koolstofvezel dashboard.

In 2016 won BMW opnieuw, weer met Wittmann achter het stuur. Dit keer werd Ice Watch niet meer zo prominent en waren het de klassieke driekleurige M-strepen die de M4 versierden. Omdat het daardoor lastiger is om een M4 DTM Champion Edition uit 2016 te onderscheiden van een M4 met Individual Manufaktur strepentenue, werd de auto ook technisch veranderd. Of nou ja, BMW pakte gewoon de vers onthulde M4 GTS. Oftewel, heftigere splitters van koolstofvezel, samen met een grote koolstofvezel spoiler achterop. Samen met een rolkooi en de opgevoerde zes-in-lijn met 500 pk merk je het echt wel dat dit niet de versie is met een ‘luttele’ 431 pk en wat strepen.

BONUS 1: Renault Twizy F1

De grappige elektrische Twizy, maar dan optisch veranderd (en technisch ook trouwens) zodat het op een F1-auto lijkt? Dat klinkt geweldig, en het is misschien wel het gaafste speciaaltje uit deze lijst. U krijgt hem van ons als bonus, want u kreeg hem niet van Renault zelf. Het bleef een concept. Wilde je de auto wel, dan kon je bij Oakley terecht.

BONUS 2: Mercedes A-Klasse Mika Häkkinen Edition

Ook deze zetten we even als bonus, want recent is het niet (deze is al twintig jaar oud), maar het is toch leuk om dit bizarre projectje even te belichten. De Finse coureur Mika Häkkinen heeft aan het einde van de vorige eeuw de nodige goede indrukken achtergelaten bij McLaren-Mercedes, die toen samen een F1-team hadden. Om deze samenwerking te combineren met een speciaaltje, werd toen ook de A-Klasse gebruikt. Dat is vreemd, want waar die nu een hete versie heeft, was de A-Klasse (die zonder ESP omviel en waar ‘sportief’ tijdens de ontwikkeling geen één keer op de wensenlijst stond) geen snelle jongen. Sterker nog: het is de laatste auto waar je aan denkt bij sportievelingen in het toenmalige Mercedes-assortiment. Toegegeven, als je de humor ervan in ziet is het een grappig speciaaltje met opvallende McLaren-logovormige stickers, maar waren er echt geen heftige AMG’s om Mika’s naam om te plakken?