Deze Hellcat is gaver dan het origineel

De ideale muscle car voor de ideale garage.

De Dodge Challenger Hellcat is een van de gaafste auto’s op dit moment. Het is zo’n auto waarbij er slechts gekeken wordt naar een paar hele belangrijke dingen: brute looks, bizar veel vermogen en een vriendelijk prijskaartje. Althans, als je niet in Nederland woont.

Ondanks dat de basis van de Challenger oud genoeg is om ouderwets aan te voelen, is het natuurlijk nog altijd een relatief moderne musclecar. Met name aan het interieur is dat te zijn. Grote digitale schermen, dikke kuipstoelen, allerlei gadgets: is de Challenger Hellcat stiekem niet te modern? Mocht je dat vinden is er nu een oplossing.

Abimilec Design heeft voor jou een gave suggestie. Zij hebben namelijk een Dodge Charger R/T Hellcat geconstrueerd. Ondanks dat Dodge maar al te graag oude namen uit de mottenballen haalt (Charger, Challenger, Super Bee, R/T en Hemi bijvoorbeeld), is Hellcat helemaal nieuw. De auto is zo nieuw dat ‘ie nog gebouwd moet worden, het zijn namelijk hele knappe bewerkingen. Dermate knap dat we ze niet aan jullie wilden onthouden. Ze hebben zelfs de moeite genomen om een advertentie maken!

Het idee is om een oude Charger 426 te voorzien van niet één, maar twee superchargers, goed voor ongeveer 575 theoretische paarden. Helemaal uit de lucht gegrepen is het niet, want dat dergelijke modificaties kwamen vroeger geregeld voor. Hopelijk zijn er nu restomodders in de VS geïnspireerd die deze übercoole Muscle Car nieuw leven inblazen.