Dit is de voordeligere 911 met vierwielaandrijving

Na de Carrera 4S, Carrera S en Carrera is hier de logische Carrera 4.

Toen de Porsche 911 (992) werd onthuld begon het merk uit Zuffenhausen met de 911 Carrera S en 4S. Dat houdt in dat de drieliter boxer zo’n 450 pk op de weg zet, verdeeld over alle wielen of alleen de achterwielen. Dat alles komt wel met een prijs, 156.700 euro. Voor ietsje minder kregen we daarna de Carrera, zonder (4)S. Dat houdt in dat hij ietsje minder pk heeft, maar ook op geen enkele manier vierwielaandrijving. Het prijskaartje valt met 141.400 euro mee. Dan is er maar één combinatie in de Carrera-serie over: de Carrera 4, zonder S. Die krijgen we op de dag dat de IAA start, te zien.

Het belangrijkste zijn natuurlijk de prestaties. Even ter administratie: de Carrera (de instapper) heeft 385 pk, doet 293 km/u en sprint van 0 naar 100 km/u in 4,2 seconden (4,0 met Sport Chrono-pakket). De Carrera S en 4S hebben 450 pk, afhankelijk van de S- of 4S-configuratie doet hij de sprint in 3,7 of 3,6 seconden. De 911 Carrera 4 is wat dat betreft krek eender met de Carrera, 4,2 seconden naar de 100 (4,0 met Sport Chrono) en een topsnelheid van 291 km/u. Oftewel, wil je topsnelheid, dan moet je de Carrera hebben. We zouden nu zeggen dat de sprinttijd dan de reden is om de Carrera 4 te kiezen, maar dat is niet het geval. De cabriolet levert 0,2 seconden in op de dragstrip én 2 km/u aan topsnelheid.

De Carrera 4 leent wat techniek van zijn grote broers Carrera en Carrera S door het optionele elektronische differentieelslot met torque vectoring</em. Ook optioneel is PCCB (Porsche Ceramic Composite Brakes) zodat je net even wat eerder stil staat.

Mocht je een 992 tegenkomen, dan kun je herkennen dat het een 4 is door een chromen accent op de motorklep. Echter, als je dit kan zien dan kun je de typeaanduiding (mits geselecteerd in de optielijst) ook zien. Prijzen zijn nog niet bekend, de auto staat vanaf eind oktober in de showrooms.