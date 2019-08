Ook jij overtreedt deze wet in Duitsland deze zomer

Let dus goed op! De boetes zijn laag, evenals de uitkering van de verzekeraar als het fout gaat.

Het is een bekend beeld in heel Europa op de wegen. Er wordt veel, enorm veel onderhoud gepleegd. Het is relatief rustig en de mensen die door Europa kruisen, zijn veelal met vakantie. Geen haast dus.

Daarbij zijn de weersomstandigheden behoorlijk goed. Logisch dus dat deze periode van het jaar wordt gebruikt om grootschalig onderhoud aan de wegen te plegen. Een voorbeeld dat iedereen wel zal herkennen kunnen we vinden bij onze Oosterburen. Op de Autobahn zijn er enorm veel ‘Baustellen’. Heb je net de vaart erin en ein-de-lijk die Duitse opa in zijn Astra diesel eruit gereden, kun je weer op de remmen. Dat is een verstandige keuze, want bij Baustellen wordt de weg een stuk smaller gemaakt. Daarnaast zijn de boetes voor te hard rijden bij Baustellen niet voordelig, integendeel.

Een boete die minder voor de hand liggend is, maar wel degelijk op de loer ligt is dat je niet op de linkerbaan mag rijden. Althans, die kans is heel erg groot. Er geldt namelijk een maximum aantal centimeters qua breedte van je auto: 202 centimeter. Voordat je je zelf rijk gaat rekenen: dat is de breedte inclusief de spiegels! In principe geven autofabrikanten de breedte op in centimeters zonder de spiegels. Deze regelgeving is al wat ouder en stamt uit de tijd dat auto’s nog niet zo bizar breed zijn als dat nu het geval is. Let goed op, de maximale breedte wordt van te voren aangegeven. Er zijn ook Baustellen waarbij de breedte beter voor elkaar is, maar dit is zeker niet overal het geval!

Een beetje Ford Focus komt daar al overheen, dus de kans dat je in overtreding bent is erg groot. Moet je nu ook bang zijn voor of de Polizei gaat handhaven? Niet direct. Je snelheid in de gaten kan financieel lucratiever zijn, de boete voor met een te brede auto op de linkerbaan rijden bij een Baustelle is namelijk 20 hele euro’s. Een goede reden om tóch de rechterbaan te kiezen is je verzekering. Als er een ongeluk gebeurd op een Baustelle, dan is de persoon in overtreding automatisch ook de schuldige, ook al kon je er niets aan doen. Volgens het Goslar Institut is de beste optie om even zelf je auto op te meten, zodat je zeker weet dat je niet in overtreding bent.

Met dank aan Kenneth voor de tip!