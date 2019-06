Nieuw ambitieus Nederlands initiatief gaat verkeersproblemen oplossen

Is het einde van de file in zicht?

De Nederlandse wegen raken telkens voller. De files beginnen eerder en ze lossen telkens later op. Het is een fenomeen waar veel Nederlanders mee te maken hebben. Dat geldt overigens niet alleen op de weg, ook op het spoor wordt het telkens drukker en voller. Nederland heeft een enorm dicht netwerk aan sporen en wegen. Zeer indrukwekkend, maar het raakt te vol.

Er moet iets aan gedaan worden en wel heel erg snel. Dat is wat de Mobiliteitsalliantie stelt. De Mobiliteitsalliantie is een, je raadt het al: een alliantie met partijen die zich inzetten voor een verbeterde mobiliteit in Nederland. Dat klinkt heel droog, maar toch zijn er wel een paar interessante dingen te melden, zeker voor de ware petrolhead.

De Mobiliteitsalliantie bestaat uit een groot aantal brancheverenigingen, bedrijven, vervoerders en en andere partijen die zich bezig houden met de mobiliteit van Nederland. Het bijzondere ditmaal is dat partijen met tegenstrijdige belangen elkaar hebben weten te vinden. Volgens hen is het tien voor twaalf en moet er écht wat gaan gebeuren aan de infrastructuur van Nederland en met name de invulling ervan. Het is overigens niet alleen een luxeprobleem, maar ook een veiligheids- en milieu-issue.

Timing

In de alliantie zien we een paar bekende namen, zoals die van de FEHAC, KNAC, Rai en natuurlijk de Bovag. Van de laatste instantie spraken we Paul de Waal om wat verduidelijking. We vroegen ons namelijk af het het nu zit met de timing. Want is het opmerkelijk dat alle instanties en belangenbehartigers nu ineens bij elkaar komen. Aan de ene kant is het toeval. De heer De Waal meldt ons dat de afgelopen twee jaar er gesprekken zijn geweest en zo’n alliantie met zoveel belangenbehartigers kun je niet in een paar weken tijd samenstellen.

Voor de alliantie was tijd zeker wel een issue, want het is de bedoeling dat politieke partijen de plannen van de Mobiliteitsalliantie gaan overnemen. Volgens De Waal is de timing niet vanwege het feit dat er sinds kort een minderheidskabinet is, maar met name vanwege het feit dat er voldoende tijd is voor de volgende verkiezingen. Het huidige kabinet wil nog niet aan rekeningrijden, net als bij vele voorgaande kabinetten het geval was. Ondanks voorzichtige beloftes. Afgelopen donderdag heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) tijdens de nationale autoshow van BNR bevestigd dat onder het huidige kabinet (Rutte MCIIVXX) dat rekeningrijden niet aan de orde is deze kabinetsperiode.

Rekeningrijden

De BOVAG erkent dat er rond rekeningrijden een zweem van negativiteit hangt. Dat komt mede door onduidelijkheid betreft het fenomeen. Ook de Mobiliteitsalliantie zet namelijk in op rekening rijden. Op die manier wordt er belast naar gebruik en niet naar bezit. Met name dat laatste is een belangrijk punt. Voor de Bovag is rekeningrijden alleen bespreekbaar als de andere belastingen worden herzien c.q. geschrapt. De wegenbelasting (eigenlijk motorrijtuigenbelasting) kan worden herzien. Deze strookt niet met betalen naar gebruik.

De BPM is echter een doorn in het oog van de Bovag en dient te worden worden geschrapt als rekeningrijden ingevoerd gaat worden. Dan betaald men alleen naar gebruik. Zoals velen weten wordt BPM geheven naar aanleiding van de CO2-uitstoot volgens de WLTP. Deze belasting is dermate uit de hand gelopen dat er voor sommige auto’s meer belasting moet worden betaald dan dat de importeur voor de auto ontvangt.

Opvallende afwezige

Het Deltaplan is een uitgewerkt idee van veel instanties die eraan mee werken. De plannen zijn niet doorgewerkt door het CBS overigens, zoals bij veel politiek partijen wel het geval is met dit soort voorstellen. Wel is het plan uitgewerkt door een groot accountantskantoor. Een opvallende afwezige in de Mobiliteitsalliantie is Evo Fenedex. We spraken met Ellen Timmer, woordvoerder van de Evo Fenedex. Evo Fenedex (niet te verwarren met Evo magazine) is op de hoogte van de Mobiliteitsalliantie. Echter, Evo richt zich naar eigen zeggen meer op goederenvervoer. Overigens benadrukt de Mobiliteitsalliantie zelf dat ze zich richten op goederen- én personenvervoer.

Imagecredit: @alexk via AutoJunk.nl