Omslagpunt elektrische auto is nabij

Jazeker, het loont al heel erg snel om elektrisch te gaan rijden.

Toen ondergetekende de autojaarboeken aan het doorspitten was op jonge leeftijden, waren elektrische auto’s bijna niet aan de orde. Heel af en toe zag je een concept voorbij komen. Een reguliere auto, maar dan met een elektrische motor erin.

Qua vermogen stelde het vaak niets voor en de actieradius was al helemaal om te huilen. Ook de laadtijden waren niet mals: voor die beperkte actieradius moest je ‘m ook nog eens een week ofzo aan de accu leggen. Als klap op de vuurpijl waren ze extreem zwaar en onpraktisch, omdat de accu’s alle ruimte innam. Oh, en dan de prijzen. Heel soms werd zo’n EV in beperkte productie genomen. Voor 4 keer de prijs van de uitvoering met conventionele verbrandingsmotor reed je elektrisch. Iets dat bijna niemand deed.

Fast forward naar 2019. De elektrische auto is niet alleen geaccepteerd, ze zijn ook cool, snel, prestigieus en behoorlijk bereikbaar. Volgens Volkswagen is het omslagpunt nu veel dichterbij gekomen. Dat vertelt Reinhard Fischer, hij is Senior Vice President van de Volkswagen Group aan Automotive News Europe.

Doordat Volkswagen zélf de initiators zijn van dieselgate, moesten ze enorme inhaalslag maken met een range aan elektrische auto’s. Op dit moment blijft de keuze beperkt tot de e-Up! en de e-Golf, maar binnenkort komt er een geheel nieuwe ‘ID’-familie aan van elektrische Volkswagens. De ID3 wordt binnenkort onthuld. Volgens Fischer is het omslagpunt tussen een verbrandingsmotor en een auto met elektromotor nu dichterbij dan ooit. In financieel opzicht zullen de kosten ongeveer gelijk zijn.

De ID3 is een elektrische auto die getoond wordt op de IAA. De auto moet een milieuvriendelijk alternatief zijn op de Golf TDI, aldus de VW-baas. Dat is opmerkelijk, want het waren zijn voorgangers die jarenlang volhielden dat een Golf TDI een veel duurzamer alternatief was op duurzame auto’s als de Toyota Prius en Nissan Leaf.