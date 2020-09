Maak je Tesla Model X lekker dik met deze bodykit - Autoblog.nl

Tesla’s altijd een clean en saai ontwerp? Niet met deze bodykit voor de Model X.

Wie nu aan een Tesla denkt en er eentje probeert te visualiseren, ziet waarschijnlijk een auto voor zich met een rustig, enigszins zakelijk ontwerp. Een auto waarmee je naar het werk kan, waarmee je op bezoek kan gaan bij je nieuwe schoonouders. Het is een design dat niemand echt gaat schofferen, het oogt zelfs bijna… Scandinavisch.

Daarmee zijn de Tesla’s eigenlijk een beetje wolf in schaapskleren. Ze zien er immers alles behalve sportief uit, toch zullen ze bij de meeste stoplichtensprints als winnaar uit de bus komen. Zelfs de gigantische Model X kan in Performance-uitvoering in 2,8 seconden de 100 km/u aantikken!

Nu zullen er vast mensen zijn die dat anders willen. Die niet een wolf in schaapskleren willen kopen, maar gewoon een wolf in wolfskleren. Voor deze mensen is er RevoZport. Deze tuner pimpte eerder onder meer de Model 3 en brengt nu weer een bodykit uit voor de Model X. Ze noemen hun creatie de Model XR, die voor 6800 dollar voor jou kan zijn.

Maar wat krijg je voor omgerekend 5733 euro? Nou, om te beginnen een flink bredere Model X. De elektrische SUV is bij de voorwielen namelijk 25 mm breder, bij de achterwielen is ie 35 mm gegroeid. Om die aluminium 22 inch-velgen te kunnen herbergen, zijn de wielkasten meegegroeid. De bovenkant moet dezelfde kleur hebben als de Model X zelf, de onderzijde is een composiet met onder meer koolstofvezel.

Aan de voorkant is de neus van de Model X wat lager gaan hangen, met hier en daar wat extra downforce-gaten. Optioneel verkoopt RevoZport je een ‘geventileerde’ ‘motorkap’, om de look af te kunnen maken. Niet dat die ventielgaten superveel toevoegen natuurlijk, tenzij je wil dat je avondeten in de frunk wat sneller afkoelt.

Aan de achterkant zien we een flinke diffuser (die de trekhaak niet in de weg zit!) en een (weer optionele) spoiler. RevoZport zegt dat de bodykit voor je Model X zorgen voor iets meer downforce, terwijl de drag er niet bijzonder veel door wordt benadeeld. Met andere woorden, je gript beter in de bochten, terwijl je actieradius niet veel kleiner wordt. Dit zijn wel claims van RevoZport zelf, keiharde cijfers over de verminderde actieradius noemen ze niet.

Zoals gezegd kost de bodykit zelf 6800 dollar, maar eigenlijk wil je de ‘motorkap’ en twee achterspoilers daar ook nog bijhebben, niet? Dan kost het je bijna 9300 dollar. Reken je de boel om naar euro’s en doe je daar 21 procent BTW bij, dan zit je aan de 9470 euro. De Model XR-bodykit is nu te koop via de site van RevoZport.