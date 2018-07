Dit kost de nieuwe BMW X5

Voor minder dan een ton staat 'ie op de oprit.

BMW heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe X5. De SUV komt aanvankelijk in drie smaakjes op de markt. Het gaat hier om één benzinemotor en twee diesels. Oftewel de xDrive40i, xDrive30d en de M50d. Ze hebben alledrie gemeen dat het om fijne drieliter zes-in-lijn motoren gaat. Voorlopig geen viercilinder geneuzel bij de X5. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan de 8-traps Steptronic automaat.

De xDrive30d is de goedkoopste van het trio. Deze diesel levert 265 pk en 620 Nm koppel. Mede door een CO2-uitstoot van 158 gram ligt de prijs een stukje lager in vergelijking met de iets krachtigere benzinebroer. De xDrive30d is er vanaf 90.983 euro. De instapper doet 0-100 in 6,5 seconden en heeft een topsnelheid van 230 km/u.

Een trapje hoger treffen we de xDrive40i. De benzinemotor levert 340 pk en 450 Nm koppel. Voor 96.594 euro heb je ‘m kaal op de oprit staan. Met een acceleratietijd van 5,5 seconden naar honderd kilometer per uur en een topsnelheid van 243 km/u kom je weinig tekort.

Het voorlopige topmodel is de M50d. 400 dieselpeekaa’s en 760 Nm overdonderende Nm’s brengen deze X5 in slechts 5,2 seconden naar 100 km/u, met een top van 250 km/u. Al dat lekkers heeft wel een stevig prijskaartje in vergelijking met de andere motoren, want de diesel kost maar liefst 129.350 euro.

De nieuwe BMW X5 staat eind november bij de dealer.